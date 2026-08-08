Los equipos de la Liga MX y MLS que pueden sellar su clasificación este sábado en la Leagues Cup

La apasionante acción sabatina de la Leagues Cup 2026 pone sobre la mesa duelos que pueden comenzar a definir las cuatro plazas reservadas para la Liga MX y las cuatro para la MLS de cara a los cuartos de final. Con la necesidad de cosechar puntos para mantenerse entre los líderes de sus respectivas ligas, varios clubes se juegan su continuidad este sábado 8 de agosto.

¿Cuáles son los equipos de la Liga MX que pueden avanzar con un triunfo hoy?

El partido estelar en Los Ángeles enfrentará a dos contendientes al título. Una victoria de los Diablos Rojos de Toluca aseguraría prácticamente su pase entre los líderes de la Liga MX tras un arranque arrollador. La escuadra de Antonio Mohamed suma 3 puntos luego de su triunfo ante Seattle Sounders en la jornada pasada y cierra su participación enfrentando al FC Dallas en el Nemesio Díez. Con un triunfo en el BMO Stadium llegará a las seis unidades empatando en la cima de la tabla con el conjunto de Juárez.

Otros dos equipos de la Liga MX que incrementarían sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda con una victoria son el Atlante y el conjunto del León.

Tras un debut contundente en el certamen, los Potros de Hierro tienen ante sí la oportunidad de oro: si derrotan a Real Salt Lake, llegarán a 6 puntos y tendrían la gran posibilidad de tener uno de los cuatro boletos aztecas.

Si León impone su ritmo e hilvana ante Orlando City su segunda victoria consecutiva, el cuadro verde alcanzaría 6 puntos, poniéndose con un pie en la siguiente fase.

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De lado del grupo de la MLS, la lucha por los cuatro boletos para los cuartos de final se encuentra más peleada ya que al momento, 3 conjuntos ya suman 6 unidades, mientras otros sietes clubes tienen 3 puntos, faltando sus duelos de este día y del domingo 9 de agosto.

Los conjuntos de Inter Miami, FC Dallas y Orlando City no tiene otra opción que sacar los tres puntos en sus duelos ante Monterrey, Chivas y León, respectivamente.

Otro equipo que no tiene mañana es el LAFC, tiene que sumar una victoria ante Toluca y en la Jornada 3 otro ante Querétaro para llegar a las 8 unidades y tener esperanza de conseguir su pase a la siguiente ronda.

