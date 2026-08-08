¿Qué necesita Chivas para avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026?

Las Chivas se enfrentan este sábado 8 de agosto al FC Dallas en partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026; sin embargo, el Rebaño Sagrado no tiene margen de error luego de empatar en su presentación, pero dejar escapar el punto extra en la tanda de penales ante el LAFC.

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Lo que necesita Chivas para avanzar en la Leagues Cup 2026

En el nuevo formato de la Leagues Cup solo avanzan los primeros cuatro lugares de cada liga, por lo que las Chivas necesitan a como dé lugar un par de victorias más si quieren mantener vivas sus aspiraciones de Cuartos de Final.

El Rebaño Sagrado suma apenas un punto tras haber empatado a un gol ante el LAFC, pero dejó escapar el punto extra al caer en la tanda de penales, por lo que ya no depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda.

Los Rojiblancos necesitan ganar este sábado ante el FC Dallas por la mayor cantidad de goles posibles y posteriormente repetir ante Seattle Sounders en su último partido de la primera ronda.

Adicionalmente, las Chivas deberán esperar los resultados del resto de equipos de la Liga BBVA MX, ya que clubes como Bravos de Juárez, Toluca, América, Cruz Azul, Atlante y León ganaron en su primer encuentro y tienen, de momento, una mejor puntuación.

Las Chivas tienen en sus manos el pase a la siguiente ronda, pero deberán de mejorar en sus siguientes dos partidos si quieren mantener vivas sus aspiraciones de seguir avanzando en el torneo que enfrenta a los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS.

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