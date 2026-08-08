¿Candidato claro? El súper equipo que podría tener México en los Juegos Olímpicos de 2028

México emprende un nuevo camino en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La categoría Sub-23 ilusiona al público mexicano debido al gran talento de su generación. Dentro de los jugadores más destacados se encuentran Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel o Iker Fimbres.

El combinado dirigido por Álex Diego cuenta con la posibilidad de sumar tres refuerzos de la categoría mayor para poder aspirar a la medalla de oro. Algo que México ya logró en su momento tras vencer 2 a 0 en la final a Brasil en Londres 2012. ¿Cuáles son los candidatos que suenan para integrar el cuadro olímpico?

La Selección de Futbol de México podría contar con tres refuerzos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 |Emmanuel Martinez

Qué jugadores pueden llegar a la Selección Olímpica de México para Los Ángeles 2028

La lista de posibles refuerzos la encabezan Julián Quiñones, Raúl Rangel y Johan Vásquez, fortaleciendo así la portería, defensa y delantera del equipo nacional. Sin embargo, también se encuentran otras opciones interesantes como lo son Armando González y Erik Lira.

Cabe mencionar que todas las selecciones participantes podrán contar con 3 refuerzos de una categoría mayor. Por lo que la elección que realice el entrenador Álex Diego será clave para conformar un cuadro competitivo que aspire por colocarse en el podio en esta nueva edición de los Juegos Olímpicos.

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Cómo clasificó México a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana logró obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al clasificar a la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf. En aquel partido vencieron a Canadá 2 a 1 en las semifinales y ahora buscarán el título ante Estados Unidos.

La Selección Sub-20 de México derrotó 2-1 a Canadá en las semifinales del Premundial de Concacaf de la categoría con goles de Cristobal Alfaro y Hugo Camberos|Emmanuel Martinez

Otro dato no menor es que México logró clasificar también a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Así como al Mundial Sub 20 el cual cuenta con Azerbaiyán y Uzbekistán como sus dos anfitriones. Por lo que la generación olímpica deberá competir en dos torneos de vital importancia previo a su viaje a Los Ángeles.