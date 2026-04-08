Calculadora en mano: ¿Qué necesitan Cruz Azul, Toluca, Pachuca y Pumas para amarrar Liguilla en la Jornada 14?
Este viernes 10 de abril inicia la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX donde cuatro equipos pueden asegurar su pase a la Liguilla
Este viernes 10 de abril inicia la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX donde cuatro equipos (Cruz Azul, Toluca, Pachuca y Pumas) pueden asegurar su pase a la Liguilla y acompañar a las Chivas de Guadalajara que lo consiguieron en la jornada anterior.
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Si se dan los resultados podríamos tener este próximo domingo en la noche 5 de los 8 equipos que pelearían por el título del futbol mexicano.
¿Qué necesita Cruz Azul (27 puntos) para avanzar a la Liguilla?
La Máquina se enfrenta a las Águilas del América en otra edición del Clásico Joven, un triunfo del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón aseguraría su pase a la fase final ya que el mismo equipo de Coapa se quedaría con 18 unidades y ya no lo alcanzaría igual que Necaxa, Juárez y León (Los tres tienen 16 puntos) aunque ganaran sus respectivos encuentros.
Un empate también le daría el boleto a Cruz Azul, si Necaxa, Juárez y León no ganaran.
¿Qué necesita Toluca (26 puntos) para avanzar a la Liguilla?
Los dirigidos por Antonio Mohamed y actuales campeones de la Liga MX, se enfrentan en esta Jornada 14 a Atlético de San Luis en el Nemesio Díez. Una victoria de los Diablos Rojos asegura la Liguilla ya que ni Necaxa, Juárez y León lo podrían alcanzar aunque ganarán sus partidos.
Un empate le daría el pase a Toluca, si Necaxa, Juárez, León y Tijuana (15 puntos) no ganaran.
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¿Qué necesita Pachuca (25 puntos) para avanzar a la Liguilla?
Después de gran triunfo como visitante ante Cruz Azul por marcador de 2-1, los Tuzos pueden asegurar la Liguilla si derrotan en el Estadio Hidalgo al conjunto de Santos Laguna este próximo sábado y que Necaxa, Juárez, León y Tijuana no pasen de un empate.
El empate le daría entrada a la fase final a los hidalguenses, si Necaxa, Juárez y León pierden, además que Tijuana no gane.
¿Qué necesita Pumas (24 puntos) para avanzar a la Liguilla?
El conjunto universitario, que viene una buena racha de resultados, tiene su pase a la Liguilla si se lleva el triunfo ante Mazatlán en Ciudad Universitaria este próximo domingo y que Necaxa, Juárez, León y Tijuana no consigan el triunfo. Un empate de la escuadra de Pumas no le asegura su lugar a la fase final del futbol mexicano.
En resumen, los equipos de Cruz Azul y Toluca tienen en sus manos su lugar en la Liguilla si consiguen el triunfo, mientras Pachuca y Pumas necesitan de combinaciones de resultados.