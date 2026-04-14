¿Qué necesita Cruz Azul para acceder a las semifinales de la Concachampions?

La pesadilla ha comenzado. Cruz Azul fue el único equipo de los cuatro mexicanos que siguen con vida que no pudo obtener un resultado positivo en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, por lo que aquí conocerás qué es lo que necesita para vencer al LAFC.

cruz azul

La ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf trajo consigo un amargo resultado para Cruz Azul, quien cayó 3-0 en territorio visitante. Ahora, los de La Noria están obligados a dar un partido perfecto si lo que quieren es llegar a la antesala de una final internacional más.

¿Qué necesita Cruz Azul para llegar a la semifinal de la Concachampions?

Un punto a tener en cuenta en esta Concachampions es que, a diferencia de lo que ocurre en otros torneos, el gol de visitante aún cuenta. Esta situación hace que la meta sea aún más complicada considerando que Cruz Azul no pudo marcar en el compromiso de ida ante los angelinos.

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Bajo este contexto, Cruz Azul no solo tiene que golear al LAFC, sino que tiene que evitar un gol del rival a toda costa. En síntesis, a los celestes les vale una victoria por 3-0 si lo que quieren es mandar el juego al alargue, por lo que, para evitar esto, necesitan vencer a su rival por 4-0.

Si el LAFC marca en el Cuauhtémoc, a Cruz Azul no le vale otro resultado que no sea una diferencia de cuatro goles (5-1, 6-2, etc). Finalmente, si los capitalinos vencen a su rival por 2 goles o menos, empatan o pierden, entonces se despedirán de la Concachampions en los cuartos de final.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para el duelo ante el LAFC?

A sabiendas de la importancia que resulta este juego para Nicolás Larcamón, la buena noticia para el entrenador argentino radica en el hecho de no contar con bajas de consideración salvo la de Jesús Orozco Chiquete, quien podría regresar a las canchas hasta el siguiente torneo.