Casi imposible: esto necesita la Hormiga González para volver a ser campeón de goleo en el Clausura 2026

Armando ‘Hormiga’ González dejó de convertir en el Clausura 2026 y ahora su título de bicampeón de goleo se encuentra en peligro. El delantero de Chivas arrastra una pequeña sequía de tres partidos consecutivos sin conseguir anotar y fue superado por João Pedro, de Atlético San Luis, en la Jornada 16. En estos momentos, su liderato en la tabla de máximos goleadores de la Liga BBVA MX está perdido.

La Hormiga González no pudo marcar en el duelo contra Necaxa, mientras que el brasileño aprovechó la ventaja y colocó su nombre en el marcador en la victoria de su equipo sobre Santos Laguna. De esta manera, João Pedro es el nuevo campeón de goleo del Clausura 2026 con 13 goles a falta de una jornada para que la Fase Regular llegue a su fin. Mientras tanto, el canterano del Guadalajara se mantiene en el segundo lugar con 12 dianas.

Lo que necesita Armando González para ser campeón de goleo

En este contexto, el panorama para la Hormiga está complicado. El joven de 22 años está obligado a marcar en la última fecha del Clausura 2026 donde Chivas se enfrentará a Xolos de Tijuana. En caso contrario, João Pedro se quedará con el título de goleo de la Liga BBVA MX, el cual se le escapó de las manos en el torneo pasado cuando González se coronó como el máximo artillero del Apertura 2025.

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Las probabilidades de que Armando González sea el campeón de goleo del Clausura 2026 se redujeron considerablemente. Ya que, en caso de convertir ante el equipo de Sebastián Abreu, deberá esperar que João Pedro no sume goles en el juego contra Juárez. Lo cierto es que el brasileño corre con ventaja y la Hormiga podría quedarse con las manos vacías si no logra recuperar su olfato goleador en la última jornada.

El último registro goleador de Armando González

La sequía goleadora de la Hormiga comienza a preocupar a los aficionados rojiblancos. Su último grito de gol fue el pasado 5 de abril cuando marcó doblete en el empate contra Pumas por el Clausura 2026. Desde aquel entonces, pasaron tres partidos y el delantero no pudo volver a dibujar su nombre en el marcador. Ahora, tendrá su última bala contra Tijuana en la Jornada 17.