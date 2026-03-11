Tabla general de posiciones del Clásico Mundial de Béisbol: en qué lugar está México dentro de su grupo

Muchos se preguntan qué necesita México para avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Este miércoles la novena mexicana se mide contra Italia para definir el Pool B en el Daikin Park de Houston. Al margen de eso, muchos aficionados de este deporte quieren saber cómo va la tabla de posiciones de todos los grupos.

Precisamente el Grupo B, que tiene al partido que definirá todo entre México e Italia por la WCBC, puede definirse fácilmente si los europeos le ganan a los aztecas. Sin embargo, si la Selección Mexicana se impone contra los “tanos”, habrá triple empate con Estados Unidos y definirá el coeficiente de carreras permitidas y outs.

Crédito: Mexsport

Solo restan definir el Grupo A entre Canadá y Cuba y el Grupo B entre México, EE.UU. e Italia. Sí, el “Dream Team” del seleccionado de barras y estrellas podría ser eliminado del Pool B y no avanzar a cuartos de final.

Así están los grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Grupo A

Puerto Rico: 3-1. CP (RA) 7. Outs 108. Canadá: 2-1. CP (RA) 8. Outs 81. Cuba: 2-1. CP (RA) 9. Outs 81. Colombia: 1-3. CP (RA) 23. Outs 108. Panamá: 1-3. CP (RA) 14. Outs 108.

|Instagram: Selección Mexicana de Beisbol

Grupo B

Italia: 3-0. CP (RA) 6. Outs 27. Estados Unidos: 3-1. CP (RA) 11. Outs 54. México: 2-1. CP (RA) 5. Outs 24. Gran Bretaña: 1-3. CP (RA) 25. Outs 108. Brasil: 0-4. CP (RA) 47. Outs 108.

Aclaración: El Grupo B, con su probable triple empate si México gana, tiene relevancia el criterio de desempate en partidos entre sí (México, Estados Unidos e Italia). Por ese motivo, se expresan únicamente esos datos.

Grupo C

Japón: 4-0. CP (RA) 9. Outs 108. Corea del Sur: 2-2. CP (RA) 19. Outs 108. Australia: 2-2. CP (RA) 12. Outs 108. China Taipéi: 2-2. CP (RA) 20. Outs 108. República Checa: 0-4. CP (RA) 39. Outs 108.

Grupo D