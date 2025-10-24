¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla tras derrota con Atlético San Luis?

Pumas ha tenido un torneo bastante particular, pues después de un inicio alentador, la realidad es que los últimos resultados ya no le permiten depender de sí mismo para acceder a la próxima Liguilla del futbol mexicano. Ahora bien, ¿qué necesita para formar parte de la fiesta grande del Apertura 2025?

Para poner un poco de contexto, es preciso mencionar que Pumas cayó en su último juego de Liga BBVA MX luego de perder como visitante al Atlético de San Luis. Este resultado no solo lo aleja por completo de la posibilidad de acceder a la Liguilla directa, sino que también le quita probabilidades de entrar al Play-In.

¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla?

En estos momentos, el conjunto del Pedregal cuenta con 14 unidades después de 14 duelos disputados; es decir, un promedio de un punto por partido. Dicha situación lo coloca en la posición número 12 de la tabla general y a dos puntos del puesto 10, el cual actualmente ostenta San Luis con 16 puntos.

Cabe decir que el promedio del último lugar que clasificó al Play-In, al menos en los últimos tres torneos, ha sido de 20 puntos, por lo que para sumar tal cantidad Pumas tendría que al menos ganar dos de sus últimos tres compromisos y esperar una combinación de resultados que impida que escuadras como San Luis o Atlas hagan más unidades que ellos.

Lastimosamente para la causa capitalina, su cierre de torneo pinta por demás complicado pues, en los últimos tres juegos que tendrá, se medirá a escuadras como León, Xolos de Tijuana y Cruz Azul, las últimas dos con aspiraciones reales de colarse a la Liguilla por la vía directa.

¿Efraín Juárez dejará de ser técnico de Pumas al cierre del torneo?

Si bien hasta el momento no existe un anuncio oficial, Pumas podría no continuar con el proyecto de Efraín Juárez si es que el mexicano no logra su pase a la Liguilla al menos por la vía de la reclasificación, esto pese a las bajas que el club ha tenido, sobre todo, en el apartado ofensivo.