3 cosas que debes saber de WWE Wrestlemania 42

Wrestlemania 42 ya está listo para hacer historia con una nueva edición del evento más importante de la lucha libre profesional. La WWE vuelve a apostar por un formato de dos noches que promete espectáculo total, con combates estelares, títulos en juego y la presencia de algunas de las mayores superestrellas de la industria.

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Desde Las Vegas se desarrollará The Grandest Stage of Them All: un show que no solo define campeones, sino que también marca el rumbo de la WWE para el resto del año. Estas son 3 claves para entender todo lo que está en juego.

¿Cuándo es Wrestlemania 42 de WWE?

Wrestlemania 42 se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, repitiendo sede por segundo año consecutivo. El evento comenzará oficialmente a las 6 p.m. ET (4 p.m. CDMX), aunque contará con programación previa desde horas antes.

Cada jornada incluirá un show principal, un pre-show (Countdown) y una cobertura posterior. Esto convierte al evento en una experiencia completa para los fanáticos.

¿Cuáles son las luchas estelares y campeonatos que se dispurarán en WrestleMania 42?

Entre los enfrentamientos más destacados se encuentran:



Cody Rhodes vs. Randy Orton por el Campeonato Indiscutible de WWE

por el Campeonato Indiscutible de WWE CM Punk vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

por el Campeonato Mundial de Peso Pesado Jade Cargill vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de WWE

por el Campeonato Femenino de WWE Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino

por el Campeonato Mundial Femenino Brock Lesnar vs. Oba Femi , en uno de los duelos más físicos del evento

, en uno de los duelos más físicos del evento AJ Lee vs. Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenino

¿Por qué Wrestlemania 42 será uno de los eventos más importantes del año?

Wrestlemania 42 destaca por el contexto de sus protagonistas: el regreso y consolidación de figuras como CM Punk, la rivalidad con Roman Reigns y la presencia de talentos emergentes como Oba Femi. Además, el protagonismo femenino sigue creciendo con combates titulares como el de Jade Cargill ante Rhea Ripley o la defensa de Stephanie Vaquer (hito para el talento latino en la firma).

Con dos noches cargadas de acción, historias y campeonatos en juego, el evento de la WWE se perfila como uno de las citas más trascendentales del calendario de la lucha libre profesional.