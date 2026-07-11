OFICIAL: HORA EXACTA para ver el Argentina vs Suiza, juego de los cuartos de final del Mundial 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regala este sábado 11 de julio un enfrentamiento de auténtico alarido. La Selección de Argentina, actual campeona del mundo y máxima defensora de la corona, se mide ante una valiente y sorprendente escuadra de Suiza en los cuartos de final, en un duelo de matar o morir que promete emociones para los millones de aficionados al balompié internacional.

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El conjunto liderado por Lionel Messi llega a este compromiso crucial en Kansas City con la firme intención de dar un paso definitivo hacia el ansiado bicampeonato. Luego de superar una durísima prueba en los octavos de final, donde consiguieron una remontada épica para vencer 3-2 a Egipto, la Albiceleste es consciente de que en estas instancias decisivas cualquier desconcentración puede costar el boleto a casa.

Por su parte, Suiza aterriza en este escenario histórico sin presiones mediáticas, pero con la ilusión intacta. Tras eliminar a la Selección de Colombia en una dramática tanda de penales, los helvéticos están disputando sus primeros cuartos de final desde la edición de 1954 y buscará dar la gran campanada del torneo a base de un cerrojo táctico impecable y contragolpes fulminantes.

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¿A qué HORA EXACTA se juega el Argentina vs Suiza?

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