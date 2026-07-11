Los comentaristas de TV Azteca que narrarán el Noruega vs Inglaterra de los cuartos de final del Mundial 2026™

El Miami Stadium será el escenario donde la sorpresiva Noruega y la poderosa Inglaterra se disputen un boleto a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para un compromiso de tal envergadura, TV Azteca ha preparado su alineación de gala en los micrófonos: Christian Martinoli, Luis García y el análisis magistral del campeón del mundo, Jorge Valdano, quienes llevarán las emociones del encuentro a través de la señal de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

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Noruega vs Inglaterra: Mira EN VIVO y GRATIS el partido de cuartos de final del Mundial 2026 por TV Azteca

El duelo presenta un contraste de realidades fascinante que los analistas del "Canal del Mundial" desmenuzarán minuto a minuto. Por un lado, la escuadra nórdica llega con la moral por las nubes. Tras un breve y discreto paso por el banquillo de los Wolves ingleses, el estratega Stale Solbakken ha guiado a Noruega a hacer historia pura. Los escandinavos firmaron la que probablemente sea la mayor victoria internacional de su existencia al eliminar a Brasil en los octavos de final, rompiendo el Top 5 del Ranking FIFA y asegurando su primera presencia en los cuartos de final de un gran torneo.

¿Cómo llegan Noruega e Inglaterra para este partido?

A pesar de la euforia por despachar a la 'Canarinha', el cuerpo técnico noruego sabe que deberá repetir la hazaña ante un rival de su propio continente, una asignatura pendiente en su historia. En sus seis enfrentamientos previos en eventos mundialistas contra selecciones de la UEFA, Noruega nunca ha podido ganar, acumulando dos empates y cuatro derrotas (incluido un doloroso 1-4 ante Francia en este mismo certamen). No obstante, un impresionante registro de 16 victorias en sus últimos 21 partidos internacionales les permite creer que romper la mala racha es posible.

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Por su parte, Inglaterra llega a esta instancia tras sobrevivir a una auténtica batalla épica en el Estadio Ciudad de México. Los dirigidos por Thomas Tuchel superaron la inferioridad numérica, la altitud de la Ciudad de México y la presión de la afición local para vencer 3-2 a la Selección Mexicana. Los ‘Tres Leones' ligan así cinco cuartos de final consecutivos en grandes torneos, pero arrastran su propio fantasma: han perdido cinco de sus últimos seis duelos de eliminación directa mundialista ante europeos. Con el recuerdo fresco de su eliminación ante Francia en la edición pasada y una racha de seis triunfos en sus últimos siete juegos, los británicos buscarán dar el paso definitivo para terminar con una sequía de 60 años sin coronarse en el plano internacional.

