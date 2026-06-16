Los juegos GRATIS que transmitirá TV Azteca HOY martes 16 de junio del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue entregando sorpresas desde sus primeros días. El arranque del torneo ya dejó resultados inesperados, selecciones favoritas tropezando y varios gigantes mostrando más dudas de las esperadas.

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Hasta ahora, España decepcionó con su empate ante Cabo Verde, Brasil dejó escapar puntos frente a Marruecos, Bélgica sufrió para igualar con Egipto, mientras que México arrancó con fuerza tras vencer a Sudáfrica en la inauguración.

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También hubo exhibiciones contundentes, como el 7-1 de Alemania sobre Curazao, confirmando a los teutones como uno de los equipos más sólidos en este arranque mundialista.

Con ese contexto, este martes entra en escena otra de las grandes favoritas al título: Argentina, vigente campeona del mundo.

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El juego GRATIS que transmitirá TV Azteca HOY

Este martes 16 de junio, TV Azteca llevará completamente GRATIS el esperado debut de Argentina vs Argelia, correspondiente al Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La transmisión comenzará a las:

6:50 PM — Azteca 7

6:50 PM — Plataformas digitales de Azteca Deportes

El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con una enorme presencia de aficionados argentinos que esperan acompañar a la Albiceleste en el inicio de la defensa de su corona mundial.

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Argentina busca evitar otro susto mundialista

La selección de Lionel Scaloni llega con una lección muy presente: jamás volver a confiarse en un debut mundialista.

El recuerdo de la sorpresiva derrota contra Arabia Saudita en Qatar 2022 sigue vivo, incluso aunque aquella historia terminó con Argentina levantando la Copa del Mundo.

Por eso, se espera una versión intensa desde el primer minuto. Con Lionel Messi como capitán y referente, además de figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, Argentina parte como favorita.

Sin embargo, Argelia quiere convertirse en el primer gran batacazo del torneo. Liderados por Riyad Mahrez, los africanos sueñan con repetir una sorpresa histórica similar a la que Arabia Saudita consiguió hace cuatro años.

En el papel, la Albiceleste tiene más jerarquía, pero en un Mundial 2026 en donde las sorpresas han aparecido casi diario, eso no garantiza nada.