Partidos que se disputarán HOY martes 16 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 16 de junio, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regala una cartelera espectacular con el debut de auténticas potencias mundiales (Argentina, actual campeón del mundo, y Francia) y figuras que paralizarán el planeta (Lionel Messi y Kylian Mbappé). En Azteca Deportes te llevamos la mejor cobertura del torneo más importante de la historia.

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Agenda de los partidos de este martes 16 de junio:

Francia vs Senegal (13:00 horas)

La actividad del Grupo I promete emociones de alto voltaje. A las 13:00 horas, la poderosa selección de Francia, comandada por su constelación de estrellas, chocará contra el siempre peligroso Senegal. Un duelo histórico entre el dinamismo europeo y el poderío físico africano que podría marcar el destino del sector.

Noruega vs Irak (16:00 horas)

Más tarde, el "Androide" Erling Haaland hará su debut oficial en una Copa Mundial de la FIFA™ cuando Noruega enfrente a Irak. El atacante del Manchester City busca trasladar su racha goleadora a territorio norteamericano para guiar a unos noruegos que parten como claros favoritos ante la escuadra asiática.

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Argentina vs Argelia (19:00 horas)

El partido más esperado de la jornada llega con la presentación de la vigente campeona mundial, Argentina, que se medirá ante su similar de Argelia en la cancha del Kansas City Stadium. Lionel Messi lidera a la Albiceleste en su búsqueda por iniciar la defensa de la corona con el pie derecho.

Sin embargo, el reto no será sencillo. El conjunto argelino vuelve a la justa mundialista con un plantel sumamente físico, veloz e incómodo, comandado por hombres de experiencia europea. Este enfrentamiento lo podrás vivir EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes, con la narración y el análisis inigualable de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves “Zague”.

VER AQUÍ EL PARTIDO ARGENTINA VS ARGELIA

Austria vs Jordania (22:00 horas)

Para cerrar la jornada, Austria y Jordania chocarán en San Francisco para definir los primeros puestos del Grupo J.

