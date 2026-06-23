Partidos GRATIS que transmite TV Azteca HOY martes 23 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con actividad este martes 23 de junio, día en el que se disputarán cuatro encuentros correspondientes a los Grupos K y L. La Jornada 2 empieza a tomar enorme relevancia, pues varios equipos podrían acercarse a los dieciseisavos de final, mientras otros se jugarán buena parte de sus aspiraciones.

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En la cartelera del día aparecen partidos muy atractivos como Portugal vs Uzbekistán, Inglaterra vs Ghana y Panamá vs Croacia. Sin embargo, para la afición mexicana hay una noticia importante: TV Azteca transmitirá un partido completamente GRATIS este martes.

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Partido GRATIS por TV Azteca HOY 23 de junio

El encuentro que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes será:

Colombia vs República Democrática del Congo

Hora del partido: 20:00 horas (Centro de México)

Transmisión TV Azteca: desde las 19:50 horas

El duelo se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara y promete ser uno de los más intensos del día dentro del Grupo K.

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Colombia vs RD Congo promete sacar chispas

Colombia llega como líder del sector tras imponerse 3-1 a Uzbekistán en su debut. El equipo de Néstor Lorenzo mostró pegada, buen manejo de balón y una ofensiva liderada por Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias, que puede hacer mucho daño cuando encuentra espacios.

Del otro lado aparece una República Democrática del Congo que ya demostró que no será una víctima. Los africanos sorprendieron al rescatar un empate 1-1 frente a Portugal, frenando a Cristiano Ronaldo y compañía gracias a una defensa muy sólida y a contragolpes peligrosos.

El gran reto para Colombia será mantener la concentración defensiva, mientras que los Leopardos buscarán repetir el orden táctico que les permitió incomodar a uno de los favoritos del grupo.

Con tres puntos para Colombia y uno para Congo, este partido podría empezar a definir el futuro del Grupo K. Una victoria cafetera los pondría muy cerca de la siguiente ronda; un triunfo africano cambiaría por completo el panorama.