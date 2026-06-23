Juegos que se disputan HOY martes 23 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 23 de junio, la cartelera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá cuatro encuentros claves de la fase de grupos que definirán el destino de los sectores K y L de cara a la ronda de eliminación directa.

¡Luis Díaz lidera la nueva era de Colombia! | El Templo de los Dioses | Los Protagonistas Extra

Portugal vs. Uzbekistán (11:00 hrs)

El balón comenzará a rodar en el Houston Stadium. Portugal, comandado por Cristiano Ronaldo, se encuentra bajo una enorme presión tras rescatar apenas un empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en su presentación. La escuadra lusitana requiere de la creatividad de Bruno Fernandes para abrir el cerrojo de los asiáticos. Por su parte, la Uzbekistán de Fabio Cannavaro busca recuperarse de su caída ante Colombia y confía en su disciplina defensiva para dar la campanada.

Inglaterra vs. Ghana (14:00 hrs)

En Boston, el cuadro de los "Tres Leones" salta a escena tras protagonizar una de las actuaciones más completas del certamen al golear a Croacia. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel pretende afianzar el liderato del Grupo L con un inspirado Harry Kane al frente. Enfrente estará Ghana, que sufrió para derrotar a Panamá en el último minuto y sabe que un resultado positivo frente a los británicos mantendría vivas sus esperanzas de clasificación.

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Panamá vs. Croacia (17:00 hrs)

Un duelo que promete drama puro en Toronto. La selección canalera busca recomponer el camino tras una dolorosa derrota en tiempo de compensación ante Ghana. Los centroamericanos necesitan sumar para no quedar eliminados de forma prematura. En la otra esquina, la experimentada Croacia de Luka Modrić tiene la obligación de sumar de a tres luego de verse superada en el debut, sabiendo que el margen de error es mínimo.

Colombia vs. RD Congo (20:00 hrs)

El plato fuerte de la jornada se disputará en suelo mexicano, teniendo como escenario el Estadio de Guadalajara. Colombia, liderada en ataque por Luis Díaz, llega con el ánimo a tope tras un sólido triunfo sobre Uzbekistán y un triunfo prácticamente aseguraría su boleto a los dieciseisavos de final. El encuentro se anticipa sumamente físico frente a los congoleses, quienes demostraron sus armas al plantarle cara a Portugal.

El encuentro entre los cafetaleros y los africanos lo podrás ver EN VIVO t GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos; Zague, Jorge Valdano, Iker Casillas, entre otros.

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