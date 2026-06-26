Podría aplicar a México: así es la nueva regla de los penales para el Mundial 2026

La fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría tener una modificación importante en las definiciones por penales. La FIFA analiza implementar una nueva regla para las tandas, aunque por ahora la medida sigue en evaluación y todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El cambio no apunta a la forma de patear los penales ni a la cantidad de disparos. La posible modificación está enfocada en el sorteo previo a la definición. Actualmente, el árbitro realiza dos lanzamientos de moneda: uno para definir el arco donde se ejecutan los penales y otro para determinar qué equipo elige si patea primero o segundo, según establece la Ley 10 de IFAB.

La propuesta que analiza FIFA busca reducir ese procedimiento a un solo sorteo. El equipo que gane la moneda tendría que elegir entre dos opciones: decidir el arco o escoger el orden de ejecución. La alternativa restante quedaría para el rival.

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Cómo sería la nueva regla de los penales

La posible nueva regla funcionaría de manera simple: ya no habría dos sorteos antes de una tanda de penales. Con un solo lanzamiento de moneda, el capitán ganador debería tomar una decisión estratégica.

Si elige patear primero, el otro equipo definiría en qué arco se ejecutan los penales. En cambio, si decide escoger la portería, el rival tendría la opción de elegir si inicia la tanda o si patea en segundo lugar.

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El objetivo de FIFA sería evitar que una misma selección gane las dos ventajas previas a la definición. Hoy puede ocurrir que un equipo se quede con el arco más favorable y también con la posibilidad de elegir el orden de ejecución. Con la nueva propuesta, esas decisiones quedarían repartidas.

La medida todavía no está confirmada por FIFA

Aunque varios reportes internacionales señalan que FIFA impulsa este cambio para la fase eliminatoria, la medida todavía no es oficial. Para aplicarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, necesita la aprobación de la International Football Association Board, el organismo encargado de las Reglas de Juego.

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Por eso, el punto clave es que la modificación aún no está confirmada. Se trata de una regla en evaluación que podría entrar en vigor antes del inicio de los 16avos de final, pero solo si recibe el aval correspondiente.

Esta aclaración es importante porque no se trata de una norma ya implementada. Hasta que FIFA o IFAB lo comuniquen de manera oficial, el procedimiento vigente sigue siendo el de los dos sorteos previos a la tanda.

Por qué esta regla podría aplicar a México

México ya tiene asegurado su lugar en los 16avos de final en la justa veraniega. Por eso, si la nueva regla se aprueba antes del inicio de la fase eliminatoria, podría aplicarse en un partido del combinado azteca si el encuentro termina empatado después del tiempo regular y el alargue.

En ese escenario, la Selección Mexicana debería adaptarse al nuevo procedimiento antes de una posible tanda de penales. El capitán del equipo nacional, en caso de ganar el sorteo, tendría que elegir entre patear primero o decidir el arco. Si pierde la moneda, México tomaría la opción que deje su rival.

Mientras tanto, México sigue esperando por conocer a su rival de 16avos de final. Si bien es cierto que en estos momentos, Escocia sería el rival a vencer, hay muchas probabilidades que los europeos queden fuera de la tabla de los mejores terceros. Si esto ocurre, es muy probable que el equipo de Javier Aguirre reciba a Ecuador en el Estadio Ciudad de México.