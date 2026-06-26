CONFIRMADO: las selecciones que pueden CALIFICAR en el Mundial 2026™ viernes 26 de junio

Con la tercera jornada de la fase de grupos en marcha, los cálculos están a toda marcha para definir qué selecciones estamparán su firma en los 16avos de final este viernes 26 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y quiénes tendrán que armar las maletas prematuramente. Con los Grupos G, H e I listos para el silbatazo final, el panorama de clasificación echa fuego.

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Grupo G: Egipto comanda el sector, pero las demás selecciones pueden clasificar

En el Grupo G, Egipto (4 pts) lidera invicto y con un simple empate frente a Irán (2 pts) asegurará su clasificación directa a la siguiente fase. Sin embargo, la batalla por la segunda plaza es de pronóstico reservado. Bélgica (2 pts) y los iraníes comparten unidades, por lo que los belgas están obligados a ganarle a Nueva Zelanda (1 pt) en Vancouver si quieren sellar su pasaporte sin depender de la diferencia de goles. Incluso los neozelandeses mantienen esperanzas si logran dar la campanada y golear, soñando con un cupo directo o meterse en la tómbola de los mejores terceros.

Grupo H: Batalla de titanes en Guadalajara y la revelación africana

El gran foco mediático se posa en tierras mexicanas. España (4 pts) comanda el sector gracias a su sólida diferencia de goles. A "La Roja" le basta con un empate para asegurar el primer puesto, pero enfrente tendrá a una aguerrida escuadra de Uruguay (2 pts) que necesita la victoria para arrebatarle la cima y evitar sorpresas desagradables.

Atento a cualquier tropiezo en el Estadio Guadalajara estará Cabo Verde (2 pts). Si los africanos vencen a Arabia Saudita (1 pt) en Houston, pondrán un pie en la historia clasificando de manera directa. Los saudíes, por su parte, no están muertos: necesitan ganar y rezar por una derrota charrúa para acceder a los dieciseisavos.

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Grupo I: Noruega y Francia lucha por el trono

El Grupo I es el único que ya conoce a sus dos clasificados directos: Francia (6 pts) y Noruega (6 pts). El espectacular duelo de las 13:00 horas servirá únicamente para definir quién se queda con el liderato, en lo que se anticipa como un duelo de pistoleros entre Kylian Mbappé y Erling Haaland. La verdadera tensión estará en el choque entre Senegal (0 pts) e Irak (0 pts). Aunque ambos están eliminados de los dos primeros puestos, se juegan la vida entera; el que resulte ganador sumará tres unidades vitales que le darán una última oportunidad dorada de clasificar como uno de los ocho mejores terceros del certamen.

