¿Qué pasó con Juventud Guerrera? Así fue el día en que perdió su máscara

Dentro de la historia de la lucha libre mexicana hay combates que marcan para siempre la carrera de un luchador. Uno de esos momentos ocurrió con Juventud Guerrera: uno de los exponentes más destacados del estilo aéreo durante la década de los noventa.

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El luchador protagonizó un combate que quedó grabado en la memoria de los aficionados cuando perdió su máscara en un evento internacional. La figura de la lucha libre que hoy tiene 51 años y cuyo nombre real es Eduardo Aníbal González Hernández, es hijo de la leyenda Fuerza Guerrera y debutó profesionalmente en 1992.

A lo largo de su carrera ha participado en algunas de las empresas más importantes del mundo de la lucha libre: WCW, WWE, TNA, Triple A, CMLL, ECW y NOAH. Por ello se consolidó como una figura reconocida dentro del estilo crucero gracias a su agilidad y carisma en el ring.

El día que Juventud Guerrera perdió la máscara en una lucha de WCW

Durante la década de los noventa, Juventud Guerrera formó parte de la llamada "invasión mexicana" en World Championship Wrestling (WCW), donde varios luchadores latinoamericanos comenzaron a destacar en la división crucero de la empresa estadounidense. Uno de los momentos más recordados de su paso por WCW ocurrió en 1998, durante el evento SuperBrawl VIII.

En esa función, el luchador chilango apostó su máscara ante Chris Jericho, quien puso en juego el Campeonato Crucero de WCW. La lucha fue intensa, pero el combate llegó a su momento decisivo cuando Juventud Guerrera intentó aplicar una ranita invertida en el centro del ring y terminó atrapado en la llave conocida como las murallas de Jericho.

Sin poder escapar del castigo, el hijo de Fuerza Guerrera se vio obligado a rendirse. Tras la derrota, el luchador tuvo que quitarse la máscara y revelar su identidad ante el público. Este momento generó gran impacto entre los aficionados. Aquella función también es recordada porque Sting derrotó a Hollywood Hulk Hogan por el campeonato mundial de peso completo de WCW.

¿Cómo siguió la carrera de Juventud Guerrera después de perder la máscara?

Después de su etapa en WCW, el luchador continuó su carrera en diversas empresas. Tras salir de la compañía en 1998, participó en varias promociones independientes antes de regresar a Triple A en el año 2000.

Posteriormente tuvo una etapa en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) entre 2001 y 2003. Más tarde volvió a trabajar de manera independiente en Triple A hasta 2009 y también tuvo un breve paso por WWE entre 2005 y 2006.

A lo largo de su trayectoria, Juventud Guerrera acumuló varios campeonatos importantes: Campeonato Mundial Crucero de AAA, Campeonato Nacional Atómico, y Campeonato Nacional de Parejas en 3 ocasiones junto a su padre Fuerza Guerrera. También conquistó el Campeonato Mundial Junior Heavyweight de IWGP, además de ganar 3 veces el Campeonato Crucero de WCW y 2 veces el Campeonato Crucero de WWE.