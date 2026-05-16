Qué necesita Cruz Azul para eliminar a las Chivas y avanzar a la Final de la Liga BBVA MX

Cruz Azul está nuevamente a un pasito de la Gran Final de la Liga BBVA MX, pero está obligado a remar contracorriente.

Ese escenario que durante los últimos torneos se convirtió en una especie de barrera mental para La Máquina vuelve a aparecer frente al equipo celeste. Y ahora, del otro lado, está Chivas. Un rival incómodo, con ventaja por posición en la tabla, y con un estadio que promete explotar para la vuelta.

Después del empate en la ida, el panorama quedó completamente abierto. Pero no todos los resultados juegan a favor del equipo de Joel Huiqui.

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¡Partidazo en la semifinal! Cruz Azul y Chivas empatan en una ida llena de goles

Lo que necesita Cruz Azul para eliminar a Chivas

La ecuación es simple. Cruz Azul necesita ganar en el Estadio Jalisco para avanzar a la Final del Clausura 2026. No importa el marcador. Un 1-0, un 2-1 o cualquier victoria le dará el boleto al conjunto cementero.

Ese es el único escenario que realmente le sirve.

La buena noticia para Huiqui es que el equipo ya sabe competir en Guadalajara. Hace apenas unos días eliminó al Atlas ahí mismo y dejó una actuación bastante sólida en una cancha donde normalmente suele sentirse cómodo.

Además, futbolísticamente La Máquina mostró señales positivas en los últimos partidos. Huiqui logró darle otra dinámica al equipo, especialmente por la banda izquierda con la sociedad entre Rotondi y Omar Campos, mientras José Paradela comenzó a aparecer mucho más libre en ofensiva.

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Qué pasa si Chivas y Cruz Azul empatan

Aquí aparece el verdadero problema para Cruz Azul. Si la serie termina empatada nuevamente, Chivas avanzará automáticamente gracias a su mejor posición en la tabla general durante la fase regular.

Y ese escenario toca una herida muy sensible para el club. Porque varias de las eliminaciones más dolorosas recientes de Cruz Azul llegaron exactamente de esa manera: sin perder el marcador global, pero quedando fuera por criterio de posición.