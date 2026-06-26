Qué equipos ya fueron eliminados del Mundial 2026 y cuáles tienen todavía oportunidad

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su recta final y cada vez son más las selecciones que ya conocen su destino. Mientras algunos equipos aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final, otros quedaron eliminados de forma matemática y se despidieron del torneo antes de tiempo.

México es una de las selecciones que ya selló su clasificación tras completar una destacada primera ronda. Sin embargo, todavía quedan boletos disponibles para varios equipos que pelean por avanzar como primeros, segundos o incluso entre los mejores terceros lugares.

Qué selecciones ya quedaron eliminadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hasta este momento, los equipos que ya no tienen posibilidades de avanzar son:



Chequia

Qatar

Haití

Turquía

Curazao

Túnez

Iraq

Jordania

Uzbekistán

Panamá

Estas selecciones ya no pueden alcanzar puestos de clasificación, independientemente de los resultados que se registren en la última jornada de la fase de grupos.

Qué equipos ya tienen asegurado su boleto a dieciseisavos de final

Entre las selecciones que ya avanzaron a la siguiente ronda destacan México, Canadá, Suiza, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Paraguay, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Francia, Noruega, Argentina y Colombia.

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Además, varios equipos continúan peleando por un lugar en la fase eliminatoria. Uruguay, Cabo Verde, Bélgica, Senegal y República Democrática del Congo son algunas de las selecciones que todavía dependen de los resultados de la última fecha para mantener el camino en la competencia.

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