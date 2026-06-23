Qué significa el baile que hizo Erling Haaland y Noruega tras ganar en el Mundial 2026

Noruega se convirtió en una de las selecciones que más llamó la atención durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo europeo es uno de los clasificados a 16avos tras vencer a Senegal. Luego protagonizó un festejo que se volvió viral. Muchos aficionados comenzaron a preguntarse qué significa el baile realizado por los jugadores junto a sus aficionados.

Después de la victoria por 3-2, Erling Haaland y el resto del plantel fueron hacia una de las tribunas para celebrar con los aficionados noruegos. Allí apareció el tradicional “remo vikingo”, una coreografía donde jugadores e hinchas simulan remar de manera sincronizada como si estuvieran sobre una embarcación antigua.

Erling Haaland, delantero de Noruega|X: FIFA

El significado del baile de Noruega en el Mundial 2026

El llamado “Viking Row” representa la unión entre futbolistas, cuerpo técnico y aficionados. La idea principal del festejo es mostrar que todos avanzan juntos hacia un mismo objetivo dentro del torneo. Por eso, cada movimiento se realiza al mismo ritmo y en coordinación.

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La celebración también funciona como un homenaje a la historia de Noruega y a la cultura vikinga. El movimiento imita la acción de remar en los drakkar, barcos utilizados por los antiguos guerreros escandinavos durante sus expediciones marítimas hace varios siglos.

Erling Haaland lideró el festejo junto a Martin Odegaard

El capitán Martin Odegaard fue uno de los encargados de iniciar la coreografía tras el triunfo frente a Senegal. Erling Haaland también participó en el festejo que se volvió tendencia en redes sociales. La selección noruega ya había utilizado esta celebración en partidos previos y ahora se consolidó.

Noruega pelea el liderazgo del grupo contra Francia

La selección noruega suma dos victorias en la fase de grupos tras vencer a Irak y Senegal. El triunfo 3-2 ante el conjunto africano aseguró la clasificación a la siguiente ronda tras 28 años sin disputar un Mundial. Ahora, enfrentará a Francia el viernes 26 de junio en Boston para definir el liderato del Grupo I. El equipo francés tiene ventaja por diferencia de goles.

Crédito: Mexsport

El calendario de la selección de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Irak 1-4 Noruega – Estadio Boston (Foxborough, Estados Unidos) — Grupo I

Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Noruega 3-2 Senegal – Estadio Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford, Estados Unidos) — Grupo I

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Noruega vs. Francia – Estadio Boston (Foxborough, Estados Unidos) — Grupo I

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