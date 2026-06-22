Los partidos que se disputarán HOY lunes 22 de junio del Mundial 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 22 de junio con partidos que prometen. Argentina y Francia buscarán dar un paso a la siguiente ronda, mientras Noruega y Senegal chocan en uno de los duelos más atractivos.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue tomando temperatura y este lunes 22 de junio se disputará una jornada muy atractiva con actividad en los Grupos I y J, donde varias selecciones podrían dejar prácticamente amarrado su boleto a los dieciseisavos de final.
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Argentina, vigente campeona del mundo, saldrá nuevamente a escena con la misión de imponer condiciones, mientras que Francia también intentará confirmar su cndidatura al título. Además, el choque entre Noruega y Senegal luce como uno de los partidos más parejos y explosivos de toda la jornada.
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Partidos de HOY lunes 22 de junio en el Mundial 2026
Argentina vs Austria | 11:00 horas
La Albiceleste afronta su segundo compromiso del torneo con la etiqueta de gran favorita. El equipo de Lionel Scaloni, campeón en Qatar 2022 y bicampeón de América, cuenta con el talento y la jerarquía para dominar a una Austria que, aunque competitiva, parte un escalón por debajo. Los europeos tienen argumentos para incomodar, pero Argentina luce superior en prácticamente todas las líneas.
Francia vs Irak | 15:00 horas
Los franceses buscan encaminar su clasificación en un partido donde parten como amplios favoritos. Irak disputa su primer Mundial desde 1986 y sabe que sumar sería un golpe histórico. Sin embargo, el poderío ofensivo y la profundidad del plantel galo conierten a Francia en uno de los equipos más temidos del certamen.
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Noruega vs Senegal | 18:00 horas
Este será uno de los duelos imperdibles del día. Erling Haaland y Martin Ødegaard lideran a una Noruega peligrosa al frente, mientras que Senegal presume potencia física, velocidad y experiencia internacional con figuras como Sadio Mané.
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Jordania vs Argelia | 21:00 horas
Argelia llega como favorita para quedarse con los tres puntos. Con futbolistas de gran nivel como Riyad Mahrez y Amine Gouiri, los africanos apuntan a pelear el segundo boleto del Grupo J. Jordania, debutante mundialista, intentará dar la sorpresa y mantenerse con vida en el torneo.