Los partidos que se disputarán HOY lunes 22 de junio del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue tomando temperatura y este lunes 22 de junio se disputará una jornada muy atractiva con actividad en los Grupos I y J, donde varias selecciones podrían dejar prácticamente amarrado su boleto a los dieciseisavos de final.

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Argentina, vigente campeona del mundo, saldrá nuevamente a escena con la misión de imponer condiciones, mientras que Francia también intentará confirmar su cndidatura al título. Además, el choque entre Noruega y Senegal luce como uno de los partidos más parejos y explosivos de toda la jornada.

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Partidos de HOY lunes 22 de junio en el Mundial 2026

Argentina vs Austria | 11:00 horas

La Albiceleste afronta su segundo compromiso del torneo con la etiqueta de gran favorita. El equipo de Lionel Scaloni, campeón en Qatar 2022 y bicampeón de América, cuenta con el talento y la jerarquía para dominar a una Austria que, aunque competitiva, parte un escalón por debajo. Los europeos tienen argumentos para incomodar, pero Argentina luce superior en prácticamente todas las líneas.

Francia vs Irak | 15:00 horas

Los franceses buscan encaminar su clasificación en un partido donde parten como amplios favoritos. Irak disputa su primer Mundial desde 1986 y sabe que sumar sería un golpe histórico. Sin embargo, el poderío ofensivo y la profundidad del plantel galo conierten a Francia en uno de los equipos más temidos del certamen.

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Noruega vs Senegal | 18:00 horas

Este será uno de los duelos imperdibles del día. Erling Haaland y Martin Ødegaard lideran a una Noruega peligrosa al frente, mientras que Senegal presume potencia física, velocidad y experiencia internacional con figuras como Sadio Mané.

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Jordania vs Argelia | 21:00 horas

Argelia llega como favorita para quedarse con los tres puntos. Con futbolistas de gran nivel como Riyad Mahrez y Amine Gouiri, los africanos apuntan a pelear el segundo boleto del Grupo J. Jordania, debutante mundialista, intentará dar la sorpresa y mantenerse con vida en el torneo.