CONFIRMADO: Francia cambia de entrenador en el Mundial 2026
Didier Deschamps no será el director técnico de la selección de Francia, y contra Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya habrá reemplazante
Tras dos victorias, la selección de Francia tendrá un cambio inesperado en el banquillo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La noticia se confirmó después de la clasificación del equipo francés a los 16avos de final. Didier Deschamps abandonó la concentración. La decisión obligará a modificar el cuerpo técnico justo en el cierre de la fase de grupos.
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Didier Deschamps dejó la concentración de Francia en Filadelfia tras conocer el fallecimiento de su madre. El entrenador viajó de regreso a su país para asistir al funeral y no estará presente en el encuentro del viernes. La Federación Francesa de Futbol confirmó la situación mediante un comunicado oficial publicado este martes. Durísima noticia antes del Francia - Noruega.
Francia cambia de entrenador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Ante la ausencia de Didier Deschamps, el encargado de dirigir a Francia será Guy Stéphan. El asistente técnico tomará el control del equipo de manera temporal hasta el regreso del seleccionador francés a la concentración del torneo. La Federación Francesa de Futbol explicó que la decisión fue tomada junto a Philippe Diallo, presidente del organismo.
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Didier Deschamps deja temporalmente a Francia
La noticia llegó un día después de la victoria francesa sobre Irak por 3-0. Ese resultado aseguró la clasificación de Les Bleus a la siguiente ronda del Mundial. Sin Deschamps, Francia definirá el liderato del Grupo I ante Noruega el viernes 26 de junio en Boston. Un empate pone a los franceses como líderes.
En Francia ya saben que Deschamps se irá
Didier Deschamps dirige a Francia desde 2012 y ya anunció que dejará el cargo después de terminar el Mundial 2026. Como entrenador ganó la Copa del Mundo de Rusia 2018 y llegó a la final en Qatar 2022. Además, previamente también levantó el título como jugador en Francia 1998.
El calendario de la selección de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Francia 3-1 Senegal – Estadio Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford, Estados Unidos) — Grupo I
- Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Francia 3-0 Irak – Estadio Filadelfia (Filadelfia, Estados Unidos) — Grupo I
- Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Noruega vs. Francia – Estadio Boston (Foxborough, Estados Unidos) – 15:00 horas — Grupo I
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