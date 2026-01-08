El equipo de la Liga BBVA MX que tiene los aficionados más leales, según la IA

Desde hace tiempo, la Liga BBVA MX es conocida como "la liga de la afición" y no es para menos. En cada encuentro, los fanáticos se hacen notar y dejan en claro el amor por sus equipos. En la previa del comienzo del Clausura 2026 , la inteligencia artificial determinó qué equipo nacional cuenta con los fanáticos más fieles.

Utilizando su amplia base de datos, ChatGPT analizó uno por uno a los equipos de la Primera División mexicana y el apoyo que estos reciben de parte de sus seguidores. "Cada afición cuenta con su propio encanto y puntos destacables", aclaró la IA antes de tomar una decisión.

La afición más fiel de la Liga BBVA MX para la IA

Tras revisar varios datos estadísticos del último torneo, ChatGPT destacó a un equipo por sobre el resto. "Considero que la afición más fiel de la Liga BBVA MX es la de Rayados de Monterrey", anunció y argumentó: "fue el club que más público registró en todo el Apertura 2025".

La respuesta de la inteligencia artificial de Open AI se apoya principalmente en el gran volumen de boletos vendidos por La Pandilla el semestre pasado. Según los registros oficiales, compartidos por el propio club, Monterrey cerró la Fase Regular del Apertura como líder de asistencia, con más de 372 mil fanáticos que fueron al estadio.

La #1 🔥 La Mejor Afición.🔵⚪



¡La Pasión del Monterrey y su gente nuevamente como líder de asistencia en la @LigaBBVAMx durante el #Apertura2025! 🏟️ pic.twitter.com/jRiPTmEwJY — Rayados (@Rayados) November 14, 2025

La Liga BBVA MX informó que Rayados fue el equipo con mayor volumen de seguidores, seguido por Tigres (aproximadamente 366 mil) y Chivas (casi 320,000). "Su afición no solo acudió masivamente a partidos clave, sino también a encuentros considerados menos atractivos", indicó la IA.

"Hay que destacar que Monterrey fue eliminado en los cuartos de final de la Liguilla. Esto refleja una alta fidelidad más allá de los resultados puntuales del equipo", fue otro de los argumentos de ChatGPT para inclinarse por el conjunto albiazul.

"Monterrey se alza como el club con la afición más constante, numerosa y fiel de la Liga BBVA MX en la actualidad", sentenció la IA. ¿Mantendrá el club este alto nivel de asistencia en 2026?