¿Directo a penales? Qué pasa si hay empate en un partido de 16avos de final en el Mundial 2026

La fase de grupos ya quedó atrás en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el torneo entra en su etapa de eliminación directa. La primera ronda eliminatoria es la de 16avos de final, también conocida como ronda de 32avos y muchos aficionados se preguntan cuál es el procedimiento reglamentario si un encuentro termina igualado.

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La duda principal radica en si se ejecutan tiros desde el punto del penal inmediatamente después del tiempo reglamentario. Ante esto, la respuesta de la FIFA es clara y mantiene la tradición de las fases decisivas de sus torneos principales.

Foto del sábado de Sergei Ignashevich anotando para Rusia en la definición por penales ante Croacia. Jul 7, 2018 REUTERS/Henry Romero|HENRY ROMERO

Los partidos de esta instancia no se definen directamente por penales si ocurren empates en los noventa minutos. Los equipos deben disputar una prórroga obligatoria antes de recurrir a la definición desde los doce pasos. El reglamento estipula que se jugarán dos tiempos suplementarios de quince minutos cada uno, esto suma un total de treinta minutos adicionales de juego para intentar romper la paridad en el marcador.

Durante este período extra no existe la regla del gol de oro ni del gol de plata, el partido se debe completar en su totalidad, sin importar si un equipo anota un gol durante el transcurso de los tiempos añadidos.

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Los detalles a tener en cuenta para los entrenadores en los tiempos extra de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los entrenadores disponen de un beneficio reglamentario específico durante este tiempo extra de juego. Cada selección recibe la autorización para realizar una sustitución adicional en su alineación. Este sexto cambio se permite independientemente de si el director técnico ya agotó las cinco variantes reglamentarias previas, con esta ventana extra se busca aliviar el desgaste físico de los futbolistas ante la extensión del compromiso.

The #FIFAWorldCup Round of 32 awaits... 🔮 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

La definición por penales se activará únicamente si la igualdad persiste tras los treinta minutos de prórroga. El árbitro principal realizará un primer sorteo para determinar la portería donde se ejecutarán los tiros y un segundo sorteo que define cuál selección iniciará la tanda de ejecuciones desde el punto penal.