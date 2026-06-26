Así queda el Grupo D, tras los partidos de Estados Unidos y Paraguay

Este jueves 25 de junio concluyó la actividad del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en donde Estados Unidos aprovechó su condición de anfitrión para avanzar como primeros del sector, mientras que Paraguay se repuso luego de un inicio accidentado en donde se llevó una goleada por parte de los estadounidenses.

Te puede interesar: Estrella de Pumas fue el MEJOR jugador del partido en la histórica victoria de Ecuador vs Alemania

Ecuador vs Alemania: Resumen Express de un partidazo lleno de goles y emoción en el Mundial 2026™ 🇪🇨🇩🇪

Así quedó el Grupo D del Mundial 2026

La Selección de los Estados Unidos ya tenía asegurado su lugar como primero de su grupo y este jueves confirmó su buen momento ante Turquía, pero no pudo superar la fase de grupos con paso perfecto.

Por su parte, Paraguay y Australia empataron sin goles, un resultado que favorecía a ambos equipos con los Socceroos pasando a los Dieciseisavos de Final en el segundo lugar de la tabla y Paraguay colándose entre los mejores terceros lugares.

Así quedó el Grupo D



Estados Unidos - 7 puntos Australia - 4 puntos Paraguay - 4 puntos Turquía - 1 punto

Estados Unidos se enfrentará a Bosnia Herzegovina en la siguiente ronda, mientras que Australia tendrá que esperar al segundo lugar del Grupo H que de momento es Uruguay, y Paraguay tendrá que esperar a conocer al resto de los mejores terceros lugares de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Te puede interesar: Fecha y horario para ver el Francia vs Noruega, partido de Mbappé vs Haaland del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™