Así queda la tabla de goleo histórica de los Mundiales; tras el gol de Kylian Mbappé vs Paraguay

Kylian Mbappé y Lionel Messi continúan convirtiendo goles y compitiendo palmo a palmo por el récord absoluto de máximo goleador en la historia de las Copas Mundiales y este sábado 4 de julio el capitán de Francia convirtió el gol que le dio a los galos su pase a los Cuartos de Final ante Paraguay.

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Así va la tabla de goleadores históricos de las Copas Mundiales

Lionel Messi ayer y Kylian Mbappé hoy convirtieron goles en sus respectivos partidos para llevar a sus selecciones a la siguiente ronda y de paso incrementaron sus cuotas goleadoras que los mantienen peleando palmo a palmo en la carrera por convertirse en los máximos goleadores históricos de las Copas Mundiales.

El delantero argentino llegó a los 20 goles en 30 partidos mundialistas en seis Copas Mundiales de la FIFA disputadas, mientras que Mbappé llegó a 18 anotaciones en igual número de compromisos en tres justas mundialistas.

No hay quien pueda competir con los máximos anotadores en la historia de los Mundiales y Harry Kane, su máximo goleador en activo, lleva 13 tantos.

Así va la tabla histórica de goleadores en Copas Mundiales

Lionel Messi - 20 goles | 30 partidos Kylian Mbappé - 18 goles | 18 partidos Miroslave Klose - 16 goles | 24 partidos Ronaldo - 15 goles | 19 partidos Gerd Müller - 14 goles | 13 partidos Just Fontaine - 13 goles | 6 partidos Harry Kane - 13 goles | 14 partidos Pelé - 12 goles | 14 partidos Sandor Kocsis - 11 goles | 5 partidos Jurgen Klismann - 11 goles | 17 partidos Cristiano Ronaldo - 11 goles | 26 partidos

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