OFICIAL: Comité Olímpico Internacional le levanta la sanción a Rusia y podría volver a participar con su nombre en Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha determinado poner fin, de manera provisional, a la suspensión que pesaba sobre el Comité Olímpico Ruso (COR). Esta restricción, establecida el 12 de octubre de 2023, queda sin efecto, abriendo nuevamente las puertas de los escenarios deportivos a los atletas rusos, quienes ahora podrán integrarse al proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El argumento central esgrimido por el COI para justificar esta medida es la igualdad de oportunidades. Según el organismo, el deporte debe garantizar que ningún atleta sea privado de competir por causas ajenas a su desempeño o talento, promoviendo así un entorno donde el mérito sea el único criterio. Esta postura refleja el deseo del COI de mantener la universalidad del movimiento olímpico, asegurando que todos los deportistas puedan aspirar a representar sus disciplinas en las citas más importantes del calendario mundial.

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Rigor antidopaje

Es importante destacar que el regreso no implica una ausencia de supervisión. La suspensión inicial se fundamentó, en gran medida, por un historial preocupante de dopaje de Estado y, de manera más reciente, por el impacto del conflicto bélico en Ucrania. Con el fin de mitigar las críticas y salvaguardar la pureza de la competencia, el COI ha impuesto condiciones: los atletas rusos deberán someterse obligatoriamente a los controles antidopaje del sistema olímpico, garantizando así una competencia justa para todos los participantes.

Por su parte, el COI señala los siguientes datos importantes: