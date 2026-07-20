OFICIAL: Así queda el ranking de la FIFA tras el triunfo de España en el Mundial 2026: ¿dónde queda México?

La FIFA presentó la actualización de su ranking de selecciones tras la finalización de la Copa Mundial 2026 en donde España se coronó campeona del mundo tras derrotar a Argentina en la Final y destaca un ascenso de México que se mete en el top 10.

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Así quedó el ranking FIFA tras finalizar el Mundial 2026

La Selección Española domina el ranking FIFA por su consagración como campeona del mundo, desplazando a Argentina de la cima, mientras que Francia es tercero, incluso a pesar de haber perdido el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Por su parte, la Selección Mexicana ascendió cuatro puestos y terminó en el lugar 10 del ranking tras su brillante participación mundialista, solo por debajo de Países Bajos, Bélgica, Portugal, Marruecos y Brasil.

El mayor ascenso de la clasificación lo registró Noruega que subió 12 lugares pasando al puesto 19 de la tabla tras llegar a los Cuartos de Final del Mundial, mientras que la sorpresiva Cabo Verde subió tres lugares hasta ubicarse en el puesto 64 de la tabla.

Así quedó el ranking FIFA tras el Mundial 2026

España Argentina Francia Inglaterra Brasil Marruecos Portugal Bélgica Países Bajos México Colombia Alemania Croacia Suiza Italia Estados Unidos Japón Senegal Noruega Uruguay

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