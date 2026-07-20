Así salió del estadio la familia de Messi tras la derrota contra España | VIDEO exclusivo

El cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó postales de fuerte impacto emocional en las instalaciones del Estadio New York New Jersey. Tras la finalización del partido decisivo que consagró a la Selección de España, los familiares del capitán argentino Lionel Messi fueron filmados por fanáticos y medios, tras salir del recinto. Sin mediar palabras, se observa a la esposa del futbolista, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, con otros integrantes de la familia, salir del estadio en medio de todos los fanáticos.

Las imágenes exclusivas captadas por Azteca Deportes, toman la secuencia completa del trayecto realizado por Antonela Roccuzzo junto a sus tres hijos en compañía del personal de seguridad. La esposa del atacante del Inter Miami encabezó el traslado del grupo familiar con la mirada baja y el rostro visiblemente marcado por la tristeza de la derrota. Los hijos del capitán argentino caminaron tomados de las manos de sus custodios personales sin responder a los llamados de los cronistas presentes en los pasillos internos.

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Messi define su futuro en la selección tras la derrota ante España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El astro argentino deberá definir sus pasos a seguir con la camiseta albiceleste luego de la derrota ante España en la final de la justa mundialista. Messi, que mostró una vigencia extraordinaria durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, deberá retornar al Inter Miami y retomar los entrenamientos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected after losing the World Cup final REUTERS/Agustin Marcarian|Agustin Marcarian/REUTERS

Mientras tanto, los fanáticos de la albiceleste se mantienen en vilo respecto a lo que pueda decidir Lionel Messi sobre su continuidad en las convocatorias del combinado argentino. Se vendrán horas de definiciones en la Asociación del Futbol Argentino, ya que también quien puso en duda su futuro ha sido el estratega Lionel Scaloni, quien tiene contrato hasta diciembre del corriente año. Con el correr de los días, el panorama del seleccionado sudamericano irá tomando un rumbo y así también lo hará Messi, que deberá decidir si seguir o no vistiendo los colores argentinos.