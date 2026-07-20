Leandro Paredes tenía una costilla fisurada en las últimas semanas: casi no podía respirar

Argentina perdió 1-0 con España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Leandro Paredes fue tendencia por su pelea con jugadores españoles. Ahora, el mediocentro de Boca Juniors también está en el foco porque se dio a conocer que jugó los últimos partidos de la competencia con una costilla fisurada. Se dice que no podía respirar.

Según reveló el periodista argentino Martín Arévalo, Leandro Paredes jugó los últimos tres encuentros del Mundial con una fisura en una costilla. La situación no fue comunicada durante la competencia para evitar que las selecciones rivales intentaran aprovechar esa molestia física durante los partidos y le ocasionaran una lesión peor.

Leandro Paredes jugó con una costilla fisurada en Argentina - España

La prensa argentina explicó que hubo jornadas en las que al mediocampista incluso le costaba respirar debido a la lesión. También señaló que Paredes estuvo cerca de perderse algunos compromisos por el dolor, aunque finalmente pudo estar disponible para Lionel Scaloni durante la recta final del torneo.

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El pivote ingresó al inicio del segundo tiempo de la final frente a España en reemplazo de Nicolás González. De acuerdo con la información surgida desde Argentina, Paredes disputó ese encuentro con limitaciones físicas y lo hizo en un estado que rondaba el 70 % de sus condiciones habituales debido a la molestia en la costilla.

Leandro Paredes arremete contra los jugadores de España tras perder la final del Mundial 2026.|JAMES LANG/IMAGN IMAGES via Reuters

La prensa argentina reveló que los jugadores llegaron mal a la final

Los reportes aseguran que Argentina afrontó el partido decisivo con varios futbolistas al límite desde el punto de vista físico. Además de la situación de Paredes, durante la final hubo cambios obligados por las salidas de Gonzalo Montiel, Cristian Romero y Lisandro Martínez, tres de los cuatro defensores.

Paredes ya había superado una lesión muscular sufrida antes del Mundial. Ahora deberá ser evaluado nuevamente por el cuerpo médico de Boca Juniors para conocer la evolución de la fisura en la costilla y definir cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected after the match after losing the World Cup Final REUTERS/Mike Segar|Mike Segar/REUTERS

El estado físico también cobra relevancia tras la expulsión sufrida al finalizar la final, pues Paredes confrontó con jugadores de España y podría derivar en una sanción disciplinaria por parte de la FIFA.

