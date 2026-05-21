Club América podría ganar este título inesperado antes del parón

Mientras que Club América tiene en la mira a un africano para fichar para el próximo torneo en su rama varonil, el equipo femenil ya se consagró campeón del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y ahora podría lograr algo inédito para el futbol mexicano, conquistando un título inesperado antes del parón que tendrá el futbol por la Copa Mundial de la FIFA.

El Club América Femenil —que tuvo una figura que llegó gratis— ahora se encuentra a las puertas de un título espectacular para el futbol mexicano. Tras coronarse en el torneo frente a Rayadas de Monterrey en la Liga MX Femenil, el conjunto de Coapa busca el doblete internacional en la Concacaf W Champions Cup.

Todos los detalles de la final de Club América Femenil en la Concacaf W Champions Cup

El equipo de Ángel Villacampa se enfrentará a Washington Spirit (NWSL, Estados Unidos) este sábado 23 de mayo de 2026 a las 19:30 horas (Tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo. Cabe destacar que su rival ya supo jugar contra un equipo mexicano como el Pachuca Femenil y le ganó por 1-0 en la llave de la semifinal.

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El América Femenil llega a la Gran Final de la Copa de Campeones de la Concacaf Femenil gracias a que sellaron su boleto tras golear 4-1 al NJ/NY Gotham FC en la semifinal, celebrada el pasado miércoles 20 de mayo, con una actuación destacada de Scarlett Camberos, la ‘10’ del equipo azulcrema.

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¿Por qué el título de América Femenil sería un hito histórico para México?

Este título impensado hace algunos meses sería un hito para la Liga MX Femenil. Pues, de conseguir el triunfo, el América se convertirá en el primer equipo mexicano en levantar este trofeo internacional, superando lo hecho por Tigres Femenil en la edición de 2025.

Asimismo, además del trofeo regional de la Concacaf, el equipo ganador de esta final asegurará su boleto oficial para el próximo Mundial de Clubes Femenino de la FIFA. Es decir, le ingresaría dinero a las arcas de la institución de Coapa y las Águilas sumarían más experiencia internacional.

