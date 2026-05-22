CONFIRMADO: Entrenador revela que figura de su equipo está DESCARTADA para la Gran Final

El Club América Femenil ha revelado una noticia muy importante a horas de disputar la gran final de la Concacaf W Champions Cup 2026 contra el Washington Spirit en el Final Four desde la cancha del Estadio Hidalgo.

Quizás te interese leer: México vs Ghana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 22 de mayo de 2026, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™; marcador online

Tras vencer de manera contundente al Gotham FC, con una actuación perfecta de Geyse y Scarlett Camberos, el América Femenil se encuentra en la gran final de la Concacaf W Champions Cup 2026.

De igual manera, en menos de una semana, las Águilas se coronaron campeonas de la Liga BBVA MX Femenil al vencer a Monterrey, y están muy cerca de cerrar una semana histórica para el conjunto dirigido por Ángel Villacampa.

El mismo estratega español, en conferencia de prensa previa al encuentro, confirmó una baja muy sensible para su esquema. Se trata de la histórica guardameta Sandra Paños; de acuerdo con el técnico recién coronado en la Liga MX Femenil, la portera presenta molestias en la mano, por lo que está prácticamente descartada para el choque definitivo de mañana.

Ante estavausencia, todo apunta a que el arco azulcrema será resguardado por Itzel Velasco, quien ya ha demostrado su seguridad bajo los tres postes al ser la titular habitual durante gran parte de esta competición internacional.

|@AmericaFemenil

Te puede interesar: ¿Revancha? Pumas le arrebató un titulo hace 15 años y ahora está cerca de ser CAMPEÓN

¿La figura extranjera se va del equipo?

Más allá de su sensible ausencia en el duelo por la gloria internacional, tras la conquista del Clausura 2026 han cobrado fuerza diversos reportes que confirman que la histórica guardameta española habría cumplido su ciclo en Coapa. Tras dos años defendiendo el arco azulcrema (2024 - 2026), su salida de la institución para la próxima temporada parece inminente.

El desenlace de su historia es de auténtica película, donde su impacto en el campeonato fue innegabley dre despide por la puerta grande, coronándose y levantando el máximo trofeo de la Liga BBVA MX Femenil.

Durante la Liguilla, su jerarquía fue una pieza fundamental para el esquema de Ángel Villacampa. La experiencia y la seguridad que transmitió bajo los tres postes en los momentos de mayor tensión fueron determinantes para que las Águilas lograran amarrar el título frente a las Rayadas de Monterrey.



Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul gana la final de ida del Clausura 2026 y ve cerca el título