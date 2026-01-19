Domingo de lujo en la NFL: ya están listas las Finales de Conferencia

En la NFL, llega un punto donde ya no importan las estadísticas ni el “buen momento”: solo queda sobrevivir. Cada ofensiva se mide con lupa, cada error cuesta doble y cualquier equipo que titubee se queda viendo el Super Bowl desde el sillón, con botana… y coraje.

Quedaron definidas las Finales de Conferencia de la NFL

Quedaron definidas las Finales de Conferencia rumbo al Super Bowl LX, con dos partidos que se jugarán el domingo 25 de enero de 2026, en el tradicional Championship Sunday. En la Conferencia Americana, el duelo será New England Patriots vs Denver Broncos en Denver; en la Conferencia Nacional, se enfrentarán Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks en Seattle.

Además de los cruces, el horario deja la tarde lista para maratón completo. El juego de la AFC se disputará a las 14:00 horas (CDMX), mientras que el de la NFC cerrará el día a las 17:30 horas (CDMX).

El contexto no puede ser más claro: los ganadores avanzarán al Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara. A estas alturas ya no se trata de jugar bonito, se trata de ejecutar en el momento exacto y aguantar el golpe cuando el rival apriete.

Latinos en los Playoffs de la NFL 2025 | Orgullo y Talento en Postemporada

Bad Bunny interpretará el show de medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny será el encargado de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LX, un anuncio que marca una apuesta importante por el alcance global del evento. Su elección refuerza la proyección internacional de la NFL y coloca a una de las figuras más influyentes de la música actual en el escenario más visto del deporte estadounidense, con una expectativa alta tanto por el impacto cultural como por la magnitud de la producción.

