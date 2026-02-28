Querétaro 1-0 Santos: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 8 del Clausura 2026; marcador online

Hoy viernes 27 de febrero de 2026 se pone en marcha la Jornada 8 del Clausura 2026 con un auténtico duelo de urgencias en sumar puntos en el Estadio La Corregidora. Querétaro recibe a Santos Laguna en un choque que no solo pesa por los tres puntos, sino también por la tabla de cocientes.

El encuentro está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y enfrenta a dos equipos que atraviesan momentos difíciles en el torneo.

Querétaro llega ubicado en la posición 14 de la tabla general con apenas 5 puntos. Los Gallos Blancos vienen de sufrir un duro revés tras caer 3-0 ante Atlético de San Luis, resultado que volvió a encender las alarmas. Sin embargo, en casa ya demostraron que pueden competir, su única victoria del certamen fue en La Corregidora, donde se impusieron 2-0 a León.

Del otro lado, el panorama de Santos Laguna es todavía más delicado. Los laguneros son últimos generales (puesto 18) con solo 1 punto de 21 posibles, cifras que reflejan un arranque desastroso. A ello se suma una estadística alarmante, donde superan los 30 partidos sin ganar como visitantes. En el Clausura 2026 promedian tres goles recibidos por encuentro, convirtiéndose en la defensa más vulnerable del campeonato.

Alineaciones del Querétaro vs Santos de la Jornada 8 del Clausura 2026

En cuanto a las ausencias, Querétaro no contará con Alí Ávila, suspendido, ni con Lucas Rodríguez, baja por lesión. Santos, por su parte, no tendrá disponible al hondureño Antony “Choco” Lozano, quien continúa recuperándose de una lesión de rodilla.

Local: 25 Guillermo Allison, 2 Lucas Abascia, 9 Diego Reyes, 17 Francisco Venegas, 4 Carlo García, 6 Santiago Homenchenko, 7 Jhojan Julio Palacios, 12 Jaime Gómez, 14 Jean Unjanque, 21 Fernando González y 37 Mateo Coronel.

Visitante: 1 Carlos Acevedo, 2 Bruno Amione, 17 Emmanuel Echeverría, 22 Kevin Picón, 35 Kevin Balanta, 5 Aldo López, 10 Ezequiel Bullaude, 11 Carlos Gruezo, 21 Francisco Villalba, 77 Kevin Palacios y 9 Lucas Di Yorio.

Pronóstico del Querétaro vs Santos de la Jornada 8 del Clausura 2026

Querétaro parte con ligera ventaja por su condición de local y por enfrentar a la defensa más frágil del torneo. Santos necesita mostrar una mejora sustancial en orden defensivo y contundencia si quiere romper su larga sequía como visitante tras la presentación de su nuevo director técnico. El contexto apunta a un partido tenso, de pocos márgenes, donde el primer gol podría marcar definitivamente el rumbo del encuentro.