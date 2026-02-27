Dicen que el Brasileirao es mejor que la Liga Argentina pero, ¿cómo va el historial?
En la Copa Libertadores saca ventaja Brasil pero la cosa se empareja contando todo Conmebol
Luego de que un ex Pumas fue clave para que Lanús de Argentina sea campeón ante Flamengo, surgió un debate futbolero muy interesante entre argentinos, brasileños y todos los fanáticos del futbol en general. En ese sentido, a pesar de que muchos coinciden en que el Brasileirao es mejor, el historial ante la Liga Argentina se le complica a los de Brasil.
Mientras un histórico jugador del Brasileirao suena para el Club América, el futbol brasileño está pasando por un muy mal momento ante los equipos argentinos en cuanto a finales de competencias Conmebol. Es que, si bien en la Copa Libertadores son muy superiores, la Sudamericana y la Recopa no solo emparejan las cosas, sino que incluso dan vuelta la tortilla.
La Liga Argentina tiene un historial arrasador frente al Brasileirao
Resulta que de las últimas 10 finales disputadas por competencias Conmebol entre equipos argentinos y brasileños, los clubes de la Liga Argentina consiguieron el título en 7 oportunidades, mientras que los del Brasileirao apenas se consagraron en 3 ocasiones.
TE PUEDE INTERESAR:
- Dijo que Club América era el mejor equipo de México y dicen que André Jardine le dará minutos
- El futuro de Raúl Jiménez se tambalea y esto es lo que sucedería con su posición en el Fulham
- Club América ya sabe quién sería su refuerzo estelar para el Apertura 2026 y es impactante
Los únicos 3 equipos de Brasil que cortaron el maleficio fueron Gremio en la Conmebol Recopa 2018, Flamengo en la Libertadores 2019 y Fluminense en la Libertadores 2023. Las últimas 4 fueron para Argentina: Racing y Lanús conquistaron la Sudamericana y la Recopa ante brasileños.
Las últimas 10 finales entre equipos del Brasileirao y de la Liga Argentina en Conmebol
- Copa Sudamericana 2017 – Independiente vs. Flamengo – 3-2 (2-1 y 1-1) – Campeón argentino
- Recopa Sudamericana 2018 – Independiente vs. Grêmio – 1-1 (1-1 y 0-0, 4-5 pen.) – Campeón brasileño
- Recopa Sudamericana 2019 – River Plate vs. Athletico Paranaense – 3-1 (0-1 y 3-0) – Campeón argentino
- Copa Libertadores 2019 – River Plate vs. Flamengo – 1-2 – Campeón brasileño
- Recopa Sudamericana 2021 – Defensa y Justicia vs. Palmeiras – 3-3 (1-2 y 2-1, 4-3 pen.) – Campeón argentino
- Copa Libertadores 2023 – Boca Juniors vs. Fluminense – 1-2 (t.e.) – Campeón brasileño
- Copa Sudamericana 2024 – Racing Club vs. Cruzeiro – 3-1 – Campeón argentino
- Recopa Sudamericana 2025 – Racing Club vs. Botafogo – 4-0 (2-0 y 2-0) – Campeón argentino
- Copa Sudamericana 2025 – Lanús vs. Atlético Mineiro – 0-0 (5-4 pen.) – Campeón argentino
- Recopa Sudamericana 2026 – Lanús vs. Flamengo – 4-2 (1-0 y 3-2) – Campeón argentino