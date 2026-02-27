Dicen que el Brasileirao es mejor que la Liga Argentina pero, ¿cómo va el historial?

Luego de que un ex Pumas fue clave para que Lanús de Argentina sea campeón ante Flamengo, surgió un debate futbolero muy interesante entre argentinos, brasileños y todos los fanáticos del futbol en general. En ese sentido, a pesar de que muchos coinciden en que el Brasileirao es mejor, el historial ante la Liga Argentina se le complica a los de Brasil.

Mientras un histórico jugador del Brasileirao suena para el Club América, el futbol brasileño está pasando por un muy mal momento ante los equipos argentinos en cuanto a finales de competencias Conmebol. Es que, si bien en la Copa Libertadores son muy superiores, la Sudamericana y la Recopa no solo emparejan las cosas, sino que incluso dan vuelta la tortilla.

La Liga Argentina tiene un historial arrasador frente al Brasileirao

Resulta que de las últimas 10 finales disputadas por competencias Conmebol entre equipos argentinos y brasileños, los clubes de la Liga Argentina consiguieron el título en 7 oportunidades, mientras que los del Brasileirao apenas se consagraron en 3 ocasiones.

Los únicos 3 equipos de Brasil que cortaron el maleficio fueron Gremio en la Conmebol Recopa 2018, Flamengo en la Libertadores 2019 y Fluminense en la Libertadores 2023. Las últimas 4 fueron para Argentina: Racing y Lanús conquistaron la Sudamericana y la Recopa ante brasileños.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JULY 18: Paolo Guerrero of Flamengo reacts during the match between Flamengo and Sao Paulo as part of Brasileirao Series A 2018 at Maracana Stadium on July 18, 2018 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Alexandre Loureiro/Getty Images)|Alexandre Loureiro/Getty Images

Las últimas 10 finales entre equipos del Brasileirao y de la Liga Argentina en Conmebol