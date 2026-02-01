Nuevo mexicano para Escocia; descubre los detalles

El balompié mexicano ha tomado las nuevas oportunidades que ofrece la globalización para exportar jugadores. Se reportaba el caso del canterano del León que esta semana estuvo a prueba en Austria, y ahora tras seguir ese mismo formato… Aldahir Valenzuela jugará en Escocia con la intención de ser fichado de manera total. Así se dio su fichaje desde México.

¿Cómo se dio el fichaje de Aldahir Valenzuela rumbo a Escocia?

Dado que es evidente que la salida de futbolistas con compras directas es un verdadero problema para el futbol nacional, muchos juveniles están tratando de mostrar sus capacidades yéndose al extranjero a probarse en distintos campamentos o visorias que les ofrecen los clubes de Europa. Por ello, el juvenil de 18 años consiguió llenarle el ojo a un querido club escocés.

El Dundee FC se está convirtiendo en el club que acoge el talento mexicano, tal como ocurrió hace unos años con el balompié neerlandés. Este club tiene una relación especial con Rayados, pues algunos juveniles partieron para allá y aunque no han trascendido de manera total, ha sido una ventana especial para que los aztecas prueben el sueño europeo.

Aldahir inició con unas pruebas en agosto de 2025, con la intención de convencer al club de Escocia para que se concretara una compra. Por ello, tras mostrar mucho de su talento en dicha parte del mundo, viajará en próximas horas para cerrar su préstamo con opción de compra.

¿Cuántos canteranos de Monterrey llegaron al Dundee de Escocia?

Justamente el equipo escocés se está ganando el cariño de la afición mexicana, pues le ha abierto las puertas a algunos talentos del futbol nacional. El hombre que inició el camino fue Antonio Portales. Sin embargo, en los años recientes se dieron los fichajes a dicha institución con Víctor López y el más reciente César Garza, quien está en estos momentos con los Pumas.

Se indica que el nacido en Tijuana estará todo el 2026 en tierras europeas, Después de eso todas las partes involucradas verán qué es lo mejor para el juvenil mexicano y tomarán una decisión sobre su futuro inmediato.