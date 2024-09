Mexicano en Escocia pide oportunidad para jugar en Selección de Aguirre

Es titular indiscutible en la liga de Escocia y los aficionados lo han apodado ‘La Muralla’. Antonio Portales es el defensor que convierte goles en Europa.

“Como defensa te tienen compitiendo todo el partido, porque la mayoría de los equipos juegan un futbol muy directo, un futbol que es a tus espaldas, delanteros rápidos que te pelean la pelota, como defensa te obligan competir mucho en cada encuentro que tienes y son físicamente muy fuertes”, dijo el mexicano en entrevista para Azteca Deportes.

Con el Dundee de la liga escocesa ha logrado hacerse de la titularidad en la zaga central y en la actual campaña ya acumula 9 partidos, 3 goles y una asistencia. El tampiqueño se aferra a su sueño europeo.

“Todos los que estamos en Europa, tenemos el privilegio de cumplir un sueño que muchos quisieran tener. Obviamente sabemos que no es fácil, sabemos que cargamos con una responsabilidad importante, puesto que no solamente representamos a nosotros mismos, sabemos que podemos abrir las puertas a más mexicanos”, expresó el elemento nacional.

Antonio Portales hace un llamado a la Selección Mexicana

El surgido en Rayados hoy espera un llamado para el combinado nacional que dirige Javier Aguirre. Portales quiere ser parte de la plantilla que va camino al próximo mundial en 2026.

“Sería un sueño para mí, tener ese llamado a la selección, no me enfoco en eso, aunque voy a buscar ese llamado, yo me enfoco en lo que puedo hacer y en mi día a día, que es entrenar al 100%, alimentarme bien, descansar bien y que eso sea fruto y al rendir el fin de semana con buenas actuaciones, seguramente todo eso me llevará la selección”, sentenció Antonio.

Antonio Portales espera seguir teniendo grandes actuaciones en Escocia. El mexicano es hoy en día indiscutible en la plantilla del Club Dundee y espera más adelante saltar a una liga de mayor peso en Europa.

