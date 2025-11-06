¿Quién es Aldo De Nigris Jr y quién es su papá?

La familia De Nigris es una de las personalidades más reconocidas en el mundo del espectáculo. Históricamente los futbolistas o el medio del futbol en México conviven con las personas dedicadas al mundo artístico y esta familia colisionó entre esos dos mundos. Por ello, surge la duda de quién es Aldo De Nigris Jr, delantero de la Selección Azteca Sub-17 que ya presume ser goleador mundialista. A continuación están todos los detalles.

¿Quién es Aldo De Nigris Jr, canterano de Rayados?

El muchacho nació el 12 de abril de 2008 en San Pedro Garza García, Nuevo León. A sus 17 años mide 1.79 y es canterano de los Rayados de Monterrey. Al ser hijo de Aldo De Nigris, desde hace años tiene las miradas puestas sobre él, pues ha cumplido con buenas sensaciones desde las escuelitas del equipo de Monterrey.

Inició su vida futbolística desde la Sub-14, situación que le hizo pasar por la Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 e incluso se fogueó ya con la Sub-21 y con Raya2, filial extinta que estuvo activa durante unos años. Sin embargo, el debut o relación con el primer equipo aún no llega pero se espera que se consiga pronto.

Y en días recientes ganó fama nacional al ser el joven que marcó el gol de la honra en la derrota del seleccionado nacional en su debut contra Corea del Sur en las actividades del Mundial Sub-17. Sin embargo hay confusión alrededor de quiénes son sus padres y qué relación hay con un primo suyo que lleva el mismo nombre y (evidentemente) apellido.

¿Quiénes son los padres de Aldo De Nigris Jr?

Lo que ya se comentó es que su padre es la leyenda de Rayados (Aldo De Nigris) que brilló en la etapa gloriosa de Monterrey dirigido por Víctor Manuel Vucetich, compartiendo cancha con el histórico Chupete Suazo. Mientras que, su madre se llama Patricia González, tiene negocios propios e incluso trabajó como modelo. Esta pareja se casó en 2007 pero en el 2020 dicho matrimonio terminó. Aldo Jr tiene otros dos hermanas, conocidas como Paula y Anto.