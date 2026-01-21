¿Quién es Ángel Julián Sacco, el rival de Julio César Chávez Jr?

Este 24 de enero, Julio César Chávez Jr sube al ring en su esperado regreso, para medirse ante el argentino Ángel Julián Sacco, quien buscará ser un obstáculo en su retorno, en el combate que se realizará en la Arena San Luis Potosí, y que podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del Box Azteca Team.

El boxeador, ex campeón de peso medio, había avisado en la recta final del 2025 que vendría su retorno, llegaron a pensar en la fecha del 13 de diciembre como la adecuada para subir al ring, pero en la misma cartelera debía entrar Omar Chávez, por lo que para poder celebrar el pleito ambos se prepararon al máximo y agendaron finalmente sus choques para la misma velada, teniendo como fecha en el calendario el 24 de enero.

Te podría interesar: Julio César Chávez Jr y Omar Chávez, regresan para la velada DINASTÍA CHÁVEZ

Chávez Jr, quien tuvo un turbulento 2025, está decidido ahora a dar su mejor exhibición ante el público en San Luis, entendiendo que está en la recta final de su carrera a sus 39 años. Ahora como contrincante tiene a un argentino que quiere dar la campanada y que en relación al sinaloense, tiene una marcada diferencia en la experiencia.

Lo que tienes que saber de Ángel Julián Sacco, el rival de Chávez Jr

Ángel Julián Sacco, es un peleador de origen argentino que tiene una experiencia que comenzó en 2019, tiempo en el que ha tenido 10 peleas ganadas con cuatro nocauts y una derrota por la vía del nocaut, ademas de un empate.

Sacco es apodado EL PAISANO, y su último combaten fue el 13 de octubre del 2023, ante Sergio Carabajal en Argentina, derrotando por decisión unánime.

Te podría interesar: Jermall Charlo, levanta la mano para enfrentar a Canelo Álvarez

Box Azteca transmitirá Julio César Chávez Jr vs Ángel Sacco

El combate de Julio César Chávez Jr enfrentándose a Ángel Julián Sacco, este sábado 24 de julio lo podrás ver en vivo a través de Azteca Siete, desde las 11:00 PM con la narración y comentarios del Box Azteca Team.