Semana de pelea: Vuelven Julio César Chávez Jr y Omar Chávez, para enfrentar mayúsculos retos en San Luis Potosí

Este sábado 24 de enero, los boxeadores mexicanos y hermanos Julio César Chávez y Omar Chávez, regresan a los encordados para enfrentar sendas peleas a celebrarse en la Arena Potosí de esa ciudad; los combates serán transmitidos EN VIVO a través de Box Azteca con la narración y emoción del Box Azteca Team , encabezados por Julio César Chávez quien estará muy atento al retorno de sus hijos y lo que ocurra en el encordado.

Julio César Chávez y Omar Chávez se han preparado al máximo, se han mantenido con el enfoque de vencer y seguir activos buscando cosas importantes en el deporte de los puños, pero para ello tendrán que pasar por encima del argentino Ángel Julián Sacco y de José Miguel Torres respectivamente.

Así llegan Julio César Chávez y Omar Chávez

En San Luis Potosí, los Chávez estarán estelarizando la función bautizada como DINASTÍA CHÁVEZ en la que además su pequeño familiar de nombre Roberto, estará en acción para deleite de un público que sigue recibiendo esta clase de eventos luego de la enorme función del cierre del año pasado en donde Divino Espinoza noqueó a su contrincante.

Ahora es turno para que Julio César Chávez, ex campeón del CMB en peso mediano enfrente al sudamericano Ángel Sacco, y aumente su récord que está en 63 combates, con 54 victorias y 34 nocauts, además de siete descalabros, dos de estos por nocauts y un empate.

Ángel Julián Sacco, rival del 'Jr' arriba con una hoja de trabajo de 10 triunfos con cuatro nocauts, sumándose un empate y una derrota.

Lo más relevante en este duelo, es que Julio César Chávez Jr se ha exigido al tope para poder vencer con categoría y en lo que será el cierre de su carrera, dar grandes exhibiciones.

Por su parte, Omar Chávez regresa a esta arena tras lo ocurrido en contra de Misael Rodríguez hace casi un año en donde sufrió de una derrota en un choque que conto con muchan polémica.

Ahora tiene el objetivo de sacarse la espina en esa ciudad y en contra de José Miguel Torres intentará comulgar con los seguidores de San Luis Potosí; tiene marcan de 41 triunfos con 28 nocauts, junto a 9 derrotas y un empate.

¿Dónde, cuándo y cómo ver las peleas de Julio César Chávez y Omar Chávez?

Los combates de Julio César Chávez y Omar Chávez sucederán este próximo 24 de enero y los podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del Box Azteca Team.