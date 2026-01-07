Atleta olímpico hizo una acrobacia de muerte y terminó con fractura de cráneo... pero sobrevivió

Pocas personas en el mundo del deporte habrán tenido un comienzo de año tan duro como Nyjah Huston, atleta medallista olímpico y uno de los skaters más influyentes del mundo. Según confirmó él mismo, una mala maniobra en un entrenamiento en Arizona le costó la fractura del cráneo y de la cuenca de uno de sus ojos.

Huston se encontraba practicando una maniobra de altísima dificultad sobre una barandilla de gran tamaño, un tipo de truco que forma parte habitual de su repertorio, pero que también implica un riesgo extremo. Allí, el skater perdió estabilidad en el aire y golpeó violentamente su cabeza contra el suelo.

Tras el impacto, fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado a un centro médico, donde quedó bajo observación especializada, según reportó Us Weekly. A pesar de la dureza del diagnóstico, su estado es estable y evoluciona favorablemente.

TE PUEDE INTERESAR:



Huston habló del momento del impacto

A través de su cuenta de Instagram, Huston reflexionó sobre lo sucedido. "Es un duro recordatorio de lo desafiante a la muerte que puede ser patinar sobre raíles enormes. Fractura de cráneo y fractura de la cuenca del ojo", detalló el atleta que obtuvo el bronce en los Juegos Olímpicos de 2024.

"Lo estoy tomando día a día. Vivimos para luchar otro día”, escribió Huston. En esa misma publicación, el deportista compartió varias imágenes sobre lo sucedido. Cabe destacar que en el momento del impacto, no llevaba puesto ningún tipo de casco o protector.

|Instagram @nyjah

El apoyo masivo a Huston en redes, el famoso skater y atleta olímpico

Tras compartir lo sucedido en Instagram, Nyjah Huston recibió un gran apoyo de distintas celebridades, tanto del mundo del deporte como del espectáculo. Entre las más resonadas se encuentran el skater Tony Hawk, quien comentó: "Mantente fuerte; sabemos que volverás".

Otras figuras de renombre, como el rapero estadounidense Travis Scott, el skater japonés Yuto Horigome y la skater brasileña Letícia Bufoni, también dejaron sus sentidos mensajes en los comentarios.