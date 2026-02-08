Ciclista mexicano quiere seguir los pasos de Isaac del Toro; le fichó un equipo español

El ciclismo tricolor vivió un 2025 bastante particular. Un chico de 21 años, llamado Isaac del Toro, se posicionó entre la élite con múltiples logros durante las diferentes grandes carreras a nivel mundial. Mientras que Yareli Acevedo se convirtió en campeona global, por lo que este ciclista mexicano quiere seguir esos ejemplos inmediatos de compatriotas triunfando. Él es Joaquín Medina y esta es su historia.

¿Qué se sabe de este ciclista mexicano?

Como se planteó desde el inicio, el ciclismo mexicano ha vivido una situación muy positiva en los últimos meses y este fichaje podría ser parte de las buenas noticias. Joaquín Medina Garzón es un joven del que no se tienen demasiados datos, pero se encuentra compitiendo en distintos eventos a nivel internacional.

Y precisamente en las horas previas se confirmó que correrá en el 2026 con un equipo en España. El nombre de dicha escuadra es Telco – ON Clima – Osés UP. Con esto, se espera que su crecimiento se dé en un contexto favorable, entendiendo que esta es una oportunidad irrepetible. Se marchará a Europa con la misión de seguir creciendo en su carrera profesional y colocarse en la conversación nacional e internacional.

¿Cómo fue el 2025 del ciclista mexicano Joaquín Medina?

Pese a que no se le nombró entre los grandes logros del ciclismo nacional, el 2025 fue muestra del nivel que posee en la actualidad, pues concretó diversas pruebas donde destacó a nivel U-23 y en élite también. Estos fueron sus triunfos de 2025.

Contrarreloj del Green Mountain Stage Race.

Contrarreloj y en el Criterium del Swamp Classic.

Primer lugar en la Ruta Sakari.

Además:

Logró un cuarto lugar en la Clasificación General del Tucson Bicycle Classic.

Logró Top-10 en la Vuelta a la Ribera del Duero.

Participó en eventos de talla internacional como el Tour of the Gila de la UCI.

Con esas credenciales, el 2026 se coloca como el año donde se puede definir todo en su futuro inmediato, pues si destaca en esta escuadra… pueden venir cosas extraordinarias para él.