Isaac del Toro: Ellos son los otros ciclistas mexicanos que están triunfando en el mundo

Hace unos meses, los ojos de todo México voltearon a ver el ciclismo de ruta por lo conseguido por Isaac del Toro , ya que se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en el Giro de Italia, luego de quedarse con el segundo lugar y ganar la Malia Bianca en 2025.

Sin embargo, es importante destacar que no es el único mexicano representando al ciclismo mexicano , ya sea de ruta o de pista, tenemos varios representantes que están poniendo el nombre de México por todo lo alto, actualmente se están preparando para las competencias que vienen en los últimos meses del 2025.

¿Qué otros mexicanos están brillando en el ciclismo internacional?

José Juan Prieto, participó en el Gran Premio de Kranj en Eslovenia, junto al equipo Petrolike, donde logró imponerse con un tiempo de 3:26.01 horas, dejando atrás al local Thomas Capra y al canadiense Riley Pickrell. Por su parte, su hermano José Antonio Prieto , quedó en la posición trece.

Por su parte, la ciclista olímpica Yuli Verdugo se quedó con el primer lugar en la prueba de Keirin en la Copa de Chile, una competencia UCI Clase 2, también en esa justa, Marcelo Garza logró obtener el segundo lugar en la prueba por puntos, solo detrás del ciclista local Jacob Decar.

En el Gran Prix Prostejov de Chequia, tuvimos la representación de Daniela y Antonieta Gaxiola, donde la mexicana logró quedarse con el séptimo lugar en Ómnium, misma posición en Scratch y décimo en carrera por puntos, por su parte Daniela terminó en la posición 19 del Ómnium.

Finalmente, tenemos al hombre del momento en el ciclismo mexicano, Isaac del Toro, quien estuvo en el Bretagne Classic – Ouest-France, donde terminó en la posición 658. Todas estas competencias les sirven a los ciclistas mexicanos de preparación para el Mundial de Pista en Chile.

