deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Isaac del Toro: Ellos son los otros ciclistas mexicanos que están triunfando en el mundo

Los ciclistas mexicanos siguen demostrando el gran momento por el que están pasando en cada una de las competencias internacionales.

Isaac del Toro: Ellos son los otros ciclistas mexicanos que están triunfando en el mundo
Instagram:isaac_deltoro_romero1
Azteca Deportes
Otros Deportes
Compartir

Hace unos meses, los ojos de todo México voltearon a ver el ciclismo de ruta por lo conseguido por Isaac del Toro , ya que se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en el Giro de Italia, luego de quedarse con el segundo lugar y ganar la Malia Bianca en 2025.

Sin embargo, es importante destacar que no es el único mexicano representando al ciclismo mexicano , ya sea de ruta o de pista, tenemos varios representantes que están poniendo el nombre de México por todo lo alto, actualmente se están preparando para las competencias que vienen en los últimos meses del 2025.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

¿Qué otros mexicanos están brillando en el ciclismo internacional?

José Juan Prieto, participó en el Gran Premio de Kranj en Eslovenia, junto al equipo Petrolike, donde logró imponerse con un tiempo de 3:26.01 horas, dejando atrás al local Thomas Capra y al canadiense Riley Pickrell. Por su parte, su hermano José Antonio Prieto , quedó en la posición trece.

Por su parte, la ciclista olímpica Yuli Verdugo se quedó con el primer lugar en la prueba de Keirin en la Copa de Chile, una competencia UCI Clase 2, también en esa justa, Marcelo Garza logró obtener el segundo lugar en la prueba por puntos, solo detrás del ciclista local Jacob Decar.

En el Gran Prix Prostejov de Chequia, tuvimos la representación de Daniela y Antonieta Gaxiola, donde la mexicana logró quedarse con el séptimo lugar en Ómnium, misma posición en Scratch y décimo en carrera por puntos, por su parte Daniela terminó en la posición 19 del Ómnium.

Finalmente, tenemos al hombre del momento en el ciclismo mexicano, Isaac del Toro, quien estuvo en el Bretagne Classic – Ouest-France, donde terminó en la posición 658. Todas estas competencias les sirven a los ciclistas mexicanos de preparación para el Mundial de Pista en Chile.

Isaac del Toro
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×