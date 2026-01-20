WWE: El día que Rey Mysterio le dedicó su victoria a Eddie Guerrero, recién fallecido

La WWE se dice lista para la llegada del Royal Rumble 2026, uno de los eventos más queridos y esperados por los fanáticos a lo largo del año. Ante este escenario, luce interesante conocer la vez en la que, hace precisamente dos décadas, el mexicano Rey Mysterio se hizo con este galardón.

Fue en la emisión del Royal Rumble 2006 que Rey Mysterio logró sorprender a propios y extraños con la victoria en uno de los eventos más importantes que la WWE tuvo en ese año, y que ha quedado en la historia por la dedicación que el Rey del 619 le entregó a Eddie Guerrero, fallecido meses antes de tal función.

¿Cómo fue la victoria de Rey Mysterio en el WWE Royal Rumble 2006?

En medio de la desafortunada muerte que sugirió la partida de Eddie Guerrero, la WWE decidió darle un impacto positivo a Rey Mysterio considerando sus habilidades y la cercanía que tenía con Eddie. Por tal motivo, la organización optó por hacer que el mexicano fuera el campeón del Royal Rumble 2006.

Rey Mysterio ingresó a la Batalla Real como el número 2; es decir, prácticamente desde un principio. El nacido en San Diego estuvo en la batalla durante más de una hora y terminó su participación eliminado a Randy Orton, en uno de los finales más espectaculares y emotivos que se han dado en este evento.

Así, Rey Mysterio se hincó, miró al cielo y le dedicó su triunfo a Eddie Guerrero, fallecido meses antes. Al final, el mexicano obtuvo su pase rumbo a Wrestlemania 22 para disputar el Campeonato Mundial de la WWE, mismo que conquistó al vencer a Kurt Angle y el mismo Randy Orton.

¿Cuál era la relación real entre Rey Mysterio y Eddie Guerrero?

Si bien a nivel historias en WWE Rey Mysterio y Eddie Guerrero fueron muchas veces oponentes, la realidad es que, debajo del ring, eran considerados muy buenos amigos. Por tal motivo, la muerte de Guerrero en noviembre del 2005 generó un eco importante en Rey, quien por ello le dedicó su triunfo en el Royal Rumble.