CM Punk, el luchador central de WWE 2K26; esto se verá en el videojuego

Muchos han sido los rumores en torno al arribo de la WWE 2K26 , un videojuego que, se espera, llegue a las distintas consolas durante el primer trimestre del año. Uno de ellos guarda estrecha relación con CM Punk, quien será el eje central de la trama de cara a lo que se avecina.

Como sabes, CM Punk es el actual Campeón de Peso Pesado de la empresa, por lo que con 47 años de edad sigue manteniéndose en el gusto del público en general. Ante esta situación, vale decir cuáles son los planes que la empresa tiene para la WWE 2K26, juego que llegará muy pronto.

¿Qué planes tiene la WWE 2K26 para CM Punk?

De acuerdo con información del portal Insider Gaming, el nuevo juego de la WWE contará con un modo de presentación que se centrará principalmente en CM Punk, quien logró ser el Campeón de Peso Pesado luego de vencer a Jey Uso y retener el campeonato frente a Bron Breakker.

La fuente detalla que CM Punk será el luchador principal de la WWE 2K26 no solo porque el videojuego será narrado prácticamente en su totalidad por el nacido en Chicago, sino también porque contará con tres secciones de partidos, los cuales podrán ser disfrutados por los amantes del wrestling.

Del mismo modo, el videojuego de la WWE espera traer consigo hipotéticos combates que CM Punk habría tenido en la empresa si no hubiese salido de la misma en 2014, por lo que los fans han comenzado a soñar con rivalidades inéditas que podrían verse reflejados en este título.

¿Cuándo se retirará CM Punk de la WWE?

En medio del tour de retiro que AJ Styles ha realizado en las últimas semanas, vale decir que CM Punk lanzó una serie de declaraciones en las que indica que podría retirarse de la WWE cuando cumpla 50 años de edad, por lo que el norteameriano estaría viviendo sus últimos años en la empresa.