Niño de 1.90 sorprende en el Baby Futbol; esta es su historia

Una de las historias más particulares de los últimos días tiene como protagonista a un niño de 12 años que todos destacaron. El niño-adolescente participó en un torneo regional en lo que se denomina como el Baby Futbol y con casi 2 metros de altura, Jhon Sebastián Ruiz tuvo una exposición total. Juega de defensa central y dijo que quiere ser profesional para ayudar a su mamá.

¿Quién es Jhon Ruiz, la sensación del Baby Futbol?

En los días pasados se llevó a cabo el torneo donde equipos como Futbol Paz compitieron. En la zona de Cali el futbolista que destacó fue Jhon Sebastián Ruiz, quien con 12 años ya impone desde el ámbito físico. Regularmente se encuentran niños de una estatura más promedio, pero el defensor central que tiene como referente a Virgil Van Dijk… mide un metro con 90 centímetros.

En distintas entrevistas que le hicieron algunos medios de Colombia, indicó que nació en Villa Rica, Cauca, asegurando que de pequeño casi muere. El niño nacido en 2013 llegó al mundo en el temido mes ocho, lo cual trajo complicaciones en el parto. Su madre (Ingrid Vente Florez) dijo que estuvo 17 días en el hospital pero logró salir adelante.

En las entrevistas que se hicieron públicas en distintos espacios destaca que el muchacho declaró (y se indica en el entorno) una cercanía total de la familia. Su madre y sus hermanos lo apoyan para que haga sus labores dentro del futbol. Ante eso, se espera que en breve siga dando pasos hacia las siguientes etapas de formación, pues es básicamente un niño.

¿Cuáles son las cualidades de este jugador del Baby Futbol?

Evidentemente destaca que se encuentra a 10 centímetros de los dos metros, pero su entrenador recalca que no es solamente el físico, sino el apoyo que viene de toda la familia. Ante eso, Jhon no batalla para llegar a los entrenamientos. Declaró que su más grande sueño es jugar en el Camp Nou y ayudar a su madre… quien consideraría su principal motor para jugar al futbol.