  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Recordamos a futbolistas mexicanos en este Día del Niño

Este Día del Niño recordamos a futbolistas mexicanos cuando eran chicos.

Por: Azteca Deportes

KAL|0_eevqs4o1

Alan Pulido, jugador de las Chivas cuando era niño

KAL|0_wunxgljb

Javier Hernández, jugador del West Ham cuando era niño

KAL|0_v8cjrpp6

Hirving Lozano, jugador del PSV cuando era niño

KAL|0_lm4czsml

Jesús Corona, portero del Cruz Azul cuando era niño

KAL|0_zojpezj8

Memo Ochoa, arquero del Standard de Lieja cuando era niño

KAL|0_pqbw1l03

Miguel Angel Calixto Torres | Héctor Herrera, jugador del Porto cuando era niño

KAL|0_ikjiyg2b

Carlos Vela, jugador de Los Ángeles cuando era niño

KAL|0_rqh0xx7o

Diego Reyes, jugador de Porto cuando era niño

KAL|0_ctapje2j

Moisés Muñoz, portero del Puebla cuando era niño

KAL|0_7e97sk21

Miguel Layún, jugador del Sevilla cuando era niño

/
KAL|0_eevqs4o1

Alan Pulido, jugador de las Chivas cuando era niño

KAL|0_wunxgljb

Javier Hernández, jugador del West Ham cuando era niño

KAL|0_v8cjrpp6

Hirving Lozano, jugador del PSV cuando era niño

KAL|0_lm4czsml

Jesús Corona, portero del Cruz Azul cuando era niño

KAL|0_zojpezj8

Memo Ochoa, arquero del Standard de Lieja cuando era niño

KAL|0_pqbw1l03

Miguel Angel Calixto Torres | Héctor Herrera, jugador del Porto cuando era niño

KAL|0_ikjiyg2b

Carlos Vela, jugador de Los Ángeles cuando era niño

KAL|0_rqh0xx7o

Diego Reyes, jugador de Porto cuando era niño

KAL|0_ctapje2j

Moisés Muñoz, portero del Puebla cuando era niño

KAL|0_7e97sk21

Miguel Layún, jugador del Sevilla cuando era niño

KAL|0_eevqs4o1
KAL|0_wunxgljb
KAL|0_v8cjrpp6
KAL|0_lm4czsml
KAL|0_zojpezj8
KAL|0_pqbw1l03
KAL|0_ikjiyg2b
KAL|0_rqh0xx7o
KAL|0_ctapje2j
KAL|0_7e97sk21

Te Recomendamos