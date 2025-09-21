La chilena de 32 años ha sido un proyecto que se gestó poco a poco batiéndose en los mejores cuadriláteros del mundo. Criada luchísticamente en México y concretando una carrera triunfante en los Estados Unidos, ella misma cuenta el por qué de su apodo: “La Primera”. Ahora su figura es totalmente reconocible y por eso, Stephanie Vaquer es y será por siempre la pionera del cono sur del continente.

¿Por qué le dicen “La Primera” a Stephanie Vaquer?

Es extraño escuchar sobre peleadores profesionales que vengan del cono sur del continente. México, Estados Unidos, Japón o el propio caribe han tenido representantes de talla mundial en el contexto de la lucha libre. Pero probablemente, la mayoría ignore el impacto de luchadoras y luchadores de Sudamérica. En ese sentido precisamente viene el apodo de la chilena.

Ella recuerda que este mote se le quedó tras un encuentro con la prensa en México. “Nació por un periodista… que me quiso presentar en una entrevista. Dijo: la primera sudamericana en Japón, la primera sudamericana en México… Y terminó con la frase: en resumen la primera”.

Ella adoptó con orgullo esta presentación entendiéndose como afortunada por ser la primera representante chilena-sudamericana en la industria élite del mundo del pancracio. Ella misma indicó que eso refleja cómo las primeras que hacen muchas cosas, sacrifican en demasía para conseguirlo.

¿Cuántos años tiene como profesional Stephanie Vaquer?