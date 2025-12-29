Conoce a la única mexicana que ganó medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno

El olimpismo mexicano tiene fantásticas historias de atletas que se imponen ante todo pronóstico. Y precisamente las disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno tienen un particular interés, pues es un país que no tiene espacios gélidos como otros tantos. Por ello, es necesario conocer a Luisa Wilson, la única mexicana que ha ganado medalla en esta modalidad de los JJOO.

¿Cómo fue que esta mexicana obtuvo medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Dado que las actividades de Milano-Cortina están a la vuelta de la esquina, es necesario conocer un poco de lo que significan estos JJOO para el deporte mexicano. Aunque no se tiene una amplia cantidad de triunfos en estos espacios, Luisa Wilson es una historia que vale la pena destacar.

Una de las grandes particularidades dentro de las competiciones de estos juegos, es que en algunas disciplinas es posible combinar atletas de distintos países. Por eso, en 2020 (Lausana, Suiza), la mexicana ganó hockey sobre hielo en 3x3 junto con todas las participantes del equipo amarillo. Allí compartió equipo con atletas de Corea, Nueva Zelanda, Italia y España.

Aunque es cierto que la mexicana levantó la medalla de oro en esta edición de la competencia, se debe aclarar que dicha situación se concretó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Invierno. Por lo que siendo un poco estrictos, ningún mexicano ha ganado medalla en los JJOO sin límite de edad.

México va por cuarta vez a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno #Gangwon2024 en Corea, del 19 de enero al 1 de febrero. El equipo femenino de hockey sobre hielo representará al país por segunda vez. En Lausana 2020, Luisa Wilson hizo historia con el oro. 🏒🥇… pic.twitter.com/euYCAml9CK — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) December 28, 2023

¿Quién es la única mexicana ganadora de medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Como ya se indicó, Luisa Wilson fue a dichos juegos de la Juventud con 15 años y se convirtió en historia del deporte nacional. Hoy sigue practicando hockey, pero además es parte de las Serpientes de Rugby que representaron a México en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción. Esto último ocurrido recientemente en agosto.

Ante eso, se destacan sus habilidades y pasión por el deporte en general, donde ha destacado a niveles juveniles. Situación por la cual su nombre probablemente viva muchos años más como la única en conseguir metal precioso representando la bandera tricolor.